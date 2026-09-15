13 novedades de la edición en Medellín con lanzamiento en la Fiesta del Libro y la Cultura

La Fiesta del Libro y la Cultura no es solo una vitrina para los grandes sellos y los autores internacionales: también es el mejor termómetro de lo que se está escribiendo y publicando en Medellín. En su vigésima edición, y de cara al año en que la ciudad será Capital Mundial del Libro, las editoriales universitarias e independientes llegan al Jardín Botánico con un catálogo que abarca la poesía, el cuento, la novela, el ensayo y el teatro. Estas son trece novedades —de sellos como la Universidad de Antioquia, Sílaba, Angosta, Eafit o Lecturas Comfama— que vale la pena descubrir entre sus pasillos. Astronomía práctica. Una introducción – Editorial Universidad de Antioquia

La Editorial de la Universidad de Antioquia ha sido una de los faros de la edición en Medellín, con un riguroso e incansable trabajo de divulgación de obras académicas, científicas y literarias. Un buen ejemplo es esta novedad, que “presenta técnicas de uso común en la astronomía profesional y elementos claves en la práctica de la observación”, obra de Juan Carlos Muñoz Cuartas, físico y doctor en astrofísica. Cuentos para perder el Nobel – Editorial Estetograma

Es el primer libro de una nueva editorial de la ciudad, proyecto de la librería Te Creo. En palabras de su director, Dany Alejandro Hoyos, será “una editorial divertida, pero con rigor literario. Calidad entretenida”. Además de la diversión, esta primera entrega también brinda una oportunidad ideal para saber qué están escribiendo las escritoras y escritores actuales de la región, porque incluye relatos de cuentistas y novelistas que vienen creando propuestas arriesgadas e interesantes, como Lina María Parra, David Batancourt, Gilmer Mesa o Lorena Salazar Maso.

Desmadre – Angosta Editores

Esta es la primera novela del escritor y editor paisa Camilo Jiménez Estrada (1969). “Asistimos al progresivo hundimiento de un joven que, desde el final de la niñez y el principio de la pubertad, percibe su ciudad como un lugar hostil, enemigo de su timidez y cruel con su inseguridad”, anuncia la editorial. Opera prima, la colección en la que sale el libro, es una de las muestras más significativas de la edición reciente de Medellín. Mediante un diseño y una publicación hermosa e impecable, viene publicando algunas apuestas interesantes de la narrativa contemporánea de la ciudad, como Una herida llena de peces, uno de los libros más leídos en los últimos años. El Expreso del Sol – Palabras Rodantes / Comfama y Metro de Medellín

Este libro de cuentos del ya clásico Tomás González se presentará en la Fiesta del Libro y la Cultura, pero también, como todos los libros de Palabras Rodantes, podrá conseguirse de manera gratuita en las estaciones del Metro de Medellín. Publicado en 2016, es un libro que muestra el mejor González, el del estilo transparente y prodigioso, capaz de provocar, con una frase o una palabra, zanjas o grietas en el corazón de quien lee. Hueso y ceniza. Poesía reunida (1997-2018) – Sílaba Editores

Lucía Estrada (1980, Medellín) es una de las poetas de la generación nacida en la década de los ochenta del siglo anterior más reconocidas y premiadas del país. Ahora, gracias a Sílaba Editores -la editorial más constante y diversa de la ciudad, referente para las nuevas-, se publica un volumen que permitirá leer su poesía de manera cronológica, reconociendo obras notables como Las hijas del espino (“uno de los libros más bellos que se han escrito en Colombia”, según el poeta Juan Manuel Roca) o Katábasis.

Impresiones de viaje – Editorial ITM

Isabel Carrasquilla (1865-1941) escribió este libro para narrar a sus nietos los detalles de un viaje que realizó al extranjero en 1929, cuando tenía más de sesenta años. Permaneció inédito durante décadas hasta que la Editorial Eafit lo publicó hace algunos años y mostró el talento de una escritora con una voz profunda y personalísima. Ahora, la editorial ITM, que viene creando un interesante catálogo, lo trae de nuevo en una bella edición que permitirá, a quien aún no lo ha descubierto, acceder a una de las obras más bellas y divertidas de la literatura colombiana de comienzos del siglo XX.

La justicia, antología de la venda y la balanza – Confiar

Confiar Cooperativa Financiera tiene entre sus acciones una línea editorial enfocada en el fomento y la promoción de la lectura, mediante publicaciones que se distribuyen de manera gratuita y que desde 2002 ha entregado a la ciudadanía más 1.405.000 libros. Esta es la novedad para la fiesta: una selección de cuentos de la literatura universal, latinoamericana y colombiana alrededor del tema de la justicia, con textos de autores como Oscar Wilde, Franz Kafka, Silviana Ocampo, Rubem Fonseca, Irene Vallejo o Fernando González.

La tragicomedia del padre Elías y Martina la velera – Editorial Eafit

Dentro de las diversas e interesantes colecciones que tiene la Editorial de la Universidad Eafit, hay que destacar la de bibliotecas personales, que viene divulgando el trabajo completo de autoras y autores fundamentales de la literatura antioqueña, como Rocío Vélez de Piedrahíta o Gonzalo Arango. Ahora presenta un nuevo volumen de la Biblioteca Fernando Gónzalez, una obra de teatro escrita por el filósofo en sus últimos años y publicada originalmente en 1962.

Locos del Bermejal – Lecturas Comfama

Durante buena parte del siglo XX, el “manicomio” de Medellín se ubicó en un lugar conocido como El Bermejal, ahora parte de la comuna de Aranjuez. Ese mismo edificio alberga ahora una de las bibliotecas de Comfama. Esta obra de Jorge Mario Betancur habla de esos años en los que allí se atendían a las personas con enfermedades mentales y las prácticas de la medicina de entonces para tratar a estos pacientes. Así lo resumen los editores: “Este libro reconstruye la historia del antiguo manicomio (...) y reflexiona sobre la fragilidad de los límites de la razón, la diferencia y las formas de exclusión”.

Nosotras en las Otras. El cuerpo femenino en nueve novelas latinoamericanas – Pulso y Letra Editores

En palabras de la editorial, este libro “recoge las voces de ocho literatas y nueve autoras”, con textos que se centran en las “exploraciones y reflexiones de la relación de la corporeidad con el patriarcado, el amor, el desamor, la enfermedad, el duelo, la sexualidad, el tabú, la discriminación, la violencia, el abuso, el desarraigo y el exilio” que presentan las novelistas en sus obras y sus biografías, y que se convierten a su vez en la historia de muchas, de todas las mujeres.

Piezas para la mano izquierda – Editorial Grámmata

Los ensayos de Jaime Alberto Vélez (1950-2003) son uno de los secretos más fascinantes e invisibles de la literatura colombiana, lo primero porque quien llega a ellos le esperan momentos de asombro y sabiduría y lo segundo porque no tiene el número de lectores que merecen. Grámmata, proyecto editorial de la buenísima librería homónima, reedita este conjunto de minificciones que muestran el talento y la imaginación de este autor nacido en Yolombó, Antioquia, y quien fue profesor de lingüística y literatura de la Universidad de Antioquia.

Serpentinas y basiliscos – Arbitraria Editorial

Esta antología fue ganadora de los Premios a la Creación Literaria 2025, categoría cuento, de los Estímulos y Fomento al Arte y la Cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. Es una nueva entrega de Lucas Vargas, un cuentista paisa que entiende la literatura como un ejercicio de juego, en los que la imaginación solo tiene un límite: el mismo cielo infinito de la imaginación. Lo publica Arbitraria, editorial independiente de la ciudad que apuesta por la literatura experimental y los nuevos talentos.

Vana Stanza. Diván selecto – Biblioteca Pública Piloto e ITM