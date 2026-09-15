13 novedades de la edición en Medellín con lanzamiento en la Fiesta del Libro y la Cultura

La Fiesta del Libro y la Cultura no es solo una vitrina para los grandes sellos y los autores internacionales: también es el mejor termómetro de lo que se está escribiendo y publicando en Medellín. En su vigésima edición, y de cara al año en que la ciudad será Capital Mundial del Libro, las editoriales universitarias e independientes llegan al Jardín Botánico con un catálogo que abarca la poesía, el cuento, la novela, el ensayo y el teatro. Estas son trece novedades —de sellos como la Universidad de Antioquia, Sílaba, Angosta, Eafit o Lecturas Comfama— que vale la pena descubrir entre sus pasillos.
Astronomía práctica. Una introducción – Editorial Universidad de Antioquia