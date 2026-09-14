Mercedes Halfon: ejercicios de estilo sobre la materia biográfica

Mercedes Halfon (Buenos Aires, 1980) es una de las escritoras más singulares de la literatura reciente. Licenciada en artes por la Universidad de Buenos Aires y con estudios de maestría en escritura creativa por la Universidad Tres de Febrero, combina la investigación y la escritura con el periodismo y la docencia. Ha publicado cinco libros de poemas y cuatro más en prosa, algunos de difícil clasificación, donde el ensayo, el diario y los apuntes crean uno nuevo género literario. Sus libros han sido editados en España, México, Bolivia y Chile, y recientemente la editorial británica Fitzcarraldo publicó su ensayo biográfico de los años que vivió en Argentina el escritor polaco Witold Gombrowicz, Extranjero en todas partes (2023), y que en español editó Ediciones Universidad Diego Portales (UDP) y un poco después Editorial Anagrama.
Más generación