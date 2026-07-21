Crónica desde Angostura, Antioquia, la tierra de un bendito y un maldito

Lo primero que uno podría decir sobre Angostura es que no es tan angosta. Su territorio se explaya en el norte de Antioquia en medio de unas montañas verde pera y azulosas, que se ven en lontananza, después de que la vía comienza a descender desde Yarumal.
Uno pensaría además que es muy lejano, pero tampoco. Realmente el viaje se hace breve porque mientras se llega puede otearse un paisaje de verde en distintas tonalidades que le dan esos hatos ganaderos y los cultivos de caña y de café. Y entonces cuando el carro empieza a desbarrancarse, en menos de lo esperado, se topa la mirada con una inmensa imagen en cerámica del padre Marianito que da la bienvenida, y entonces se sabe de la cercanía del pueblo que se esconde en la hondonada.
Su zona urbana es muy pequeña. Dos o tres calles paralelas que se acuestan y dos o tres carreras perpendiculares que desembocan en un parque todavía empedrado. Un templo se enseñorea como en todos estos pueblos rezanderos, y hay imágenes aquí y allá del Marianito, y claro, está el quiosco en el parque donde la gente llega a escuchar músicas románticas, montañeras mientras se disfruta de un café de los tantos que aromatizan estas montañas o una cerveza, -un roncito- y ver a las señoras que van a misa cuyos tacones se enredan en el empedrado.
Angostura aparece recomendado como pueblo de turismo religioso. La figura de Marianito (Euse Hoyos, nacido en Yarumal y muerto en estas breñas) está en paredes, afuera de las casas; está en todas partes. Pero este pueblo de largas vegas dedicadas a la caña, al café, al ganado, y por donde descuelgan o se abren paso amplias fuentes de agua que riegan la región y alimentan micro-centrales de energía, está lleno de razones para ir a visitarlo.
De entrada, pues, no se entiende lo de angosturas. Aunque dicen que angosto sí era el rio Dolores donde nació originariamente el pueblo. Y habrá que creer.