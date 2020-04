Recursos Imagenes Especial

D onaciones

DEl maestro ha donado más de 400 obras a instituciones públicas colombianas. En 2000 le entregó una de 208 al Banco de la República, que fue la primera piedra para fundar el Museo Botero en La Candelaria, en el centro de Bogotá. Entre esas incluyó 123 hechas por él y 85 de otros artistas. Otro de sus grandes benefactores fue el Museo de Antioquia. Así recordó el proceso de su primera gran donación, en una entrevista para EL COLOMBIANO el año pasado, del proyecto Visionarios. "Cuando decidí regalarla (parte de su colección) estaba en México y dije: 'Esto lo debería ver todo el mundo’, así que le conté a Sofía y ella me dijo, ‘fantástico’. Debo decir que primero se la ofrecí a Medellín y no me pararon bolas, me respondieron diciendo que no tenían espacio y que parecía que se iba a liberar la Licorera de Caldas, pero que había que esperar. En ese momento envié la carta al Banco de la República y me respondieron de inmediato (...). En el momento en que pensaban mandar para Caldas la donación, Juan Gómez Martínez fue una maravilla, porque él, inmediatamente, fue a París con otras personas. Me dijeron que cómo era que los iba a dejar sin cuadros, que no donara nada a Bogotá. Les respondí que no podía porque me había comprometido, pero les dije que les regalaba otros cuadros. Ahí nació la idea de crear el Museo y de que nos dieran el Palacio Municipal. Fue un proceso muy bonito. Le dije a Juan Gómez: ‘Si tumbas toda esta manzana yo te regalo 25 esculturas’, y me dijo: ‘ya mismo’”. La primera donación que hizo a este Museo fue el Exvoto, en 1974. "Por esa época entregué las obras que hoy ocupan la sala Pedrito Botero", cuenta.