El vídeo se editó en la red social de Tik Tok y cuenta con un subtítulo que dice: “en un incoherente discurso en New York, Petro dijo que él y su gobierno son una manada de lobos”.

El discurso Gustavo Petro señala: “Estamos aún vivos en este planeta porque nos hemos ayudado los unos a los otros, porque no hemos sido el lobo solitario, sino la manada, porque en la manada ha estado la hembra siempre cuidando de la vida, yo porque esa manada ha logrado descubrir la inteligencia”.

Petro recordó también que la calumnia es un delito y compartió el vídeo real.

Sin embargo, la cosa no paro ahí pues el trino de Petro fue respondido por Yamhure, quien le dijo al presidente que el alcoholismo no era un delito, sino una enfermedad y que el vídeo no era de él, sino de otro twitero.