—Me parece buena la pregunta con sorpresa, porque siempre escribo rápido, y cuando ya tenía la historia en la cabeza la escribí en seis, siete meses. En este caso fue distinto, empecé a escribir en 2015, llegué hasta el tercer capítulo, y yo le leo todo a mi esposa y ella sintió que había una cuerda desafinada, y cuando eso pasa y uno no encuentra salida, lo mejor es meter el texto en un balde con agua para que se le vayan soltando las palabras que le sobran. Estaba en esas y se me atravesó el libro de Álvaro Gómez, y ahí me demoré más tiempo, y se me atravesaron otras cosas. Yo tenía en salmuera estos capítulos y estas ideas de la novela y siempre volvía y no estaba seguro de si iba a funcionar. Creo que uno es muy inseguro, la verdad. Es como debe ser, lo otro me parecería terrible. Ahora, uno es entusiasta de lo propio, sino no podría escribirlo, pero es inseguro. Volví hace un par de años, lo retomé y ahí si cogió altura de crucero, y se fue.

Juan Esteban hizo una columna en abril de 2015 con esa noticia, al fin de cuentas su amigo se la envió para eso, y muchos lectores empezaron a decirle que ahí había un cuento o una novela, pero él no lo pensó en ese momento, hasta que dándole vueltas se entremezcló con otras ideas, se despidió de los escritores de la Segunda Guerra Mundial y se dedicó a Cartas Abiertas, en la que se demoró seis años, aunque la escribió en los últimos meses, no más de siete.

—Un amigo, a principios de 2015, me mandó una noticia de la versión digital de un periódico argentino que contaba la historia de un cartero al que le allanaron la casa, pensando que era un expendio de drogas, y cuando entraron los policías se dieron cuenta de que el tipo no tenía drogas, sino miles de cartas regadas y abiertas: era un cartero. Se lo llevaron preso, le hicieron un juicio y él dio una explicación, una razón bellísima de por qué no entregaba las cartas que le encomendaban, todos remitentes defraudados, y es que él tenía una suegra, gran lectora de Corín Tellado y de ficciones en general, y se había quedado ciega. La pobre suegra desesperada le había pedido al yerno que le leyera cosas, y como no era lector de libros ni tenía plata para comprarlos, no se le ocurrió nada mejor que abrir las cartas y encontrar allí novelas y ficciones, muy buenas historias. Entonces yo dije, con esto tengo todo para escribir.

Juan Esteban Constaín iba a escribir una novela sobre los escritores en la Primera Guerra Mundial, pero esa idea terminó en un par de líneas en el primer capítulo de Cartas Abiertas. Sintió que se iba a repetir con otras que ya había escrito en las que la historia es fundamental —como Calcio o El hombre que no fue jueves —, y no porque no lo hubieran hecho feliz, sino porque quería otra cosa: soltarse del borde de la piscina.

—Este libro sí es una invocación de esa puerta giratoria entre la realidad y la ficción en la que estamos todos, pero cuando uno lo lee, lo que parece más surreal y delirante es lo que tiene un sustento mayor en la realidad, y por eso lo quise ilustrar con esos pedazos de la vida real, que ocurrieron y están ahí en los periódicos para reforzar en el lector la sensación de indefinición entre la vida y la fantasía. Casi todo lo que cuento ahí es verdad. Por ejemplo, la anécdota de la guerra entre Bélgica y Boyacá, que es muy importante dentro de la trama, es una historia que me contó un amigo hace años, y sobre la que no hay ningún documento, o sea, existió el mito de que había habido una declaración de guerra en 1867 por un amor fallido. Es una declaración de guerra del presidente del Estado Soberano de Boyacá al Reino de Bélgica, y se volvió una leyenda en la historia colombiana. A mí me fascinó, pero nunca encontré nada, hasta que haciendo la investigación para el libro de Álvaro Gómez y buscando en los periódicos, me encontré con una noticia de mayo y junio de 1988, que es la época por la que secuestraron a Álvaro Gómez el M19, en la que este embajador belga en Colombia en 1987 y 1988 también se había enterado de la leyenda de la guerra entre Bélgica y Boyacá y dijo, bueno, pues mi misión acá es firmar la paz .

—Sí escribo rápido. La demora no fue en la escritura sino en la organización, porque sí tienes razón, cuando yo estoy sentado fluyen muy bien y me gusta ese ritmo porque al final los textos son música, hay una prosodia, que es lo que usualmente se llama la voz o el estilo de los autores, y en mi caso sí le pongo metrónomo a los textos para que lleven un ritmo que es el que me gusta a mí y que es el que quiero que suene y le suene al lector.

—No, es una noticia de El Tiempo, y esta que aparece acá (otra parte del libro con reproducciones de los periódicos) es de periódicos de Bélgica y Holanda que dieron la noticia y están escritos en flamenco. Yo no es que sepa mucho flamenco, pero con el alemán uno sí puede entender bastante, y por internet me puse a buscar cosas y encontré como diez periódicos en Holanda y en Bélgica que dieron la noticia. Sabía que esto tenía que ponerlo, entonces las ilustraciones, claro, parecen una treta del autor para reforzar la ficción, pero en últimas son más bien una presencia de la historia y de la realidad que se va entremezclando con la invención.

El personaje protagonista sí es inventado, aunque su nombre es un guiño al cartero argentino que se llamaba Marcelino, y tiene el apellido Quijano, como homenaje a Alonso Quijano. El segundo apellido, Cuadra, es el segundo apellido de un navegante de origen vasco que estuvo en el Perú y llegó hasta Australia en el siglo XVIII. Bodega y Cuadra era ese navegante, si bien es Quadra, con Q, pero eso mejor descubrirlo en Cartas Abiertas. Estos son esos elementos en los que es claro que pese a que esta no es una novela histórica, Constaín no deja la historia.

—Es inevitable y me gusta mucho porque la historia me parece que es una buena madraza de ficciones como los periódicos. Al final mucho de lo que encuentra en la historia y sus documentos parece una novela. Eso me encanta y no lo puedo abandonar. Lo que pasa es que yo sí quería abandonar un poco el andamiaje y el andamio que da la historia. No quería recrear la historia y volverla a contar. Cuando me preguntan si mis otras novelas son históricas, no lo sé, porque tienen un sustento histórico mayor, y se inspiran en hechos y personajes de la historia, pero me interesaba era profanar esa verdad histórica y desde la ficción reinventar el pasado en esas otras novelas. En esta sí está muy claro que hay una intención literaria más inspirada en la invención y en la ficción que en la historia, sin abandonar la historia.

—Hay una frase en el libro: “La historia en general es un acto de fe, pensó Santaya”. ¿Quién dice que no hubiera podido ocurrir? Finalmente la historia es ficción, porque no hay cómo ir a corroborar que eso pasó...

—No hay cómo. Hay un episodio de un personaje de finales del siglo XVI, amante de la reina Isabel Primera de Inglaterra, que es un gran navegante y un tipo muy importante, Walter Raleigh, y justamente por ser amante de la reina y las intrigas políticas y religiosas de la época al tipo lo meten en la cárcel, y como él tenía mucho tiempo de sobra se sentó a escribir la historia de la humanidad y pidió libros y estaba feliz. Eso era desde Asiria hasta su época, y el tipo iba muy bien en esa escritura y un día hubo una algarabía debajo de su celda y no pudo dormir. Al otro día les pregunto a los custodios qué había pasado, cuál era la causa de ese ruido, y cómo te parece que nadie le dio razón del ruido de esa noche. Él empezó a hacer una investigación la verraca, y preguntaba y preguntaba, y nunca supo. Entonces escribió en su diario “abandono mi proyecto de escribir la Historia de la humanidad, porque si no puedo saber qué pasó en la víspera, la noche anterior debajo de mi celda, qué voy a poder saber de verdad cómo eran los asirios y cómo eran los egipcios”. Esa anécdota me ha encantado siempre porque refleja lo que dices, que al final la historia como género narrativo tiene mucho de invención y de ficción, y también es un acto de fe. Claro, la historia como ciencia social tiene unos métodos y unas teorías y unos documentos que la validan, pero al final la escritura de la historia y el pasado que ya ocurrió nunca se va a repetir, pues sí implican una aproximación a ese conocimiento que es casi la misma de la literatura, y uno se deja embrujar por ese relato y cree en él como quien cree en un poema o en una novela.