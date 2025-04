El Águila Descalza y la desnudez del espíritu paisa

La historia de aquella pareja no es la única. Antes de conocer a Cristina y de llegar a Laureles, dos momentos definitivos para que el Águila Descalza dejara de ser una quimera con riesgo de quiebra, Carlos Mario tuvo otros momentos de soledad artística, y quizá en este punto hay que decir que con los actores es fundamental la interacción con el público, así como sucede con los músicos —en el caso de los conciertos y no de la grabación de discos

—En esa época no había un solo grupo profesional. Había gente con ganas de ser profesional, pero tenían que ser profesores o trabajar en cualquier cosa y hacer teatro a cambio de ningún pago. La gente no pagaba boletería. El panorama era mucho más inhóspito en esa época.

—Nos vestimos y nos organizamos. Estábamos listos para hacer la obra y Cristina se asomaba por la ventana. Como caía un diluvio pensamos que ya no había llegado nadie. Cuando nos estábamos desvistiendo sonó el timbre y era una pareja. Nos preguntaron: “¿Hay función?”. Y les dijimos que sí” —dice Carlos Mario—. Estaban solo ellos y nosotros dos en el escenario, tratando de hacer la mejor función de nuestra vida, tratando de hacer la función de la existencia. Pensando que la función de mañana no existiría. Y así nos pasaba. Yo siempre he soñado con que ellos dos aparezcan un día.

Sentado junto a Cristina en una de las mesas del Solar del Águila, Carlos Mario hace un repaso de las últimas cuatro décadas, recuerda el día en que nació un proyecto que se levantó de la nada. De un estrecho apartamento de dos piezas en el que se improvisó una sala, el Águila pasó no solo a construir un teatro en el antiguo Palacio de los Rodríguez, sino que ahora le está dando forma al proyecto de El Solar, cuyo epicentro es una antigua casona ubicada en la calle El Palo en la que alguna vez funcionó una fonda caminera y un siglo después sigue rodeada de un amplio jardín como ya no existen más en el Centro. Tanto Carlos Mario como Cristina calzan una gorra azul claro para promocionar su nueva obra Clase Mela, con la que ya empezaron una gira nacional e internacional.

Durante aquel año, Carlos Mario se propuso como meta estrenar una obra al mes, buscando cultivar un público que viera atractivo ir al teatro con más frecuencia. Sin embargo, la asistencia era oscilante: a veces siete, a veces cinco, a veces ningún espectador. En enero de 1985, tras ajustar medio año a ese ritmo, Carlos Mario y Cristina coincidieron definitivamente. Ella acababa de regresar de un tiempo en Europa, adonde había escapado de una vida laboral de oficinista que la acechaba tras haberse graduado de administradora. Pese a tener una gran inquietud por el arte y criarse en una familia de Sonsón apasionada por el teatro y que se metía de lleno en los montajes de la Semana Santa y las comparsas de las Fiestas del Maíz, cuando llegó el momento de escoger un camino profesional tras graduarse del colegio Cristina confiesa no haber sabido qué camino escoger.

—Cuando salí del colegio yo no sabía qué quería y decir que iba estudiar teatro en esa época era casi un sacrilegio, como todavía. Eafit era la primera universidad que hacía exámenes de admisión y pasé.

Aunque Cristina se matriculó en administración, nunca dejó que los números sofocaran su pasión e inquietud por el arte. Fue así que su semestre de prácticas lo hizo en el Instituto de Integración Cultural Quirama, en donde siendo una muchacha creó el departamento de investigaciones.

Además de su investigación sobre la situación del teatro en Medellín, realizada en 1982, Cristina también se embarcó en una investigación sobre las mentalidades del Oriente antioqueño, dirigida por Juan Camilo Escobar Villegas, que más adelante también influiría en esa pregunta constante por la antioqueñidad.

—Yo habría de elaborar un proyecto para la Unesco, que fue ganador de un gran apoyo, y que era sobre identidad cultural. Entonces me fui para Europa. Abandoné mi puesto con la idea de no volver a trabajar allá. Me fui a París, huyendo de la laboralidad. Yo no quería ser una oficinista. Entonces, me fui con la idea de ver si podía estudiar música o cualquier locura. Pero pues, no me dio el presupuesto y el frío de esa época es duro, me tocó puro invierno y volví.

Aunque por cuestiones del azar Cristina regresó y pudo trabajar otro tiempo en el Instituto Quirama, fue por aquellos días que se unió a la empresa de Carlos Mario, a quien ya conocía de años atrás cuando hizo sus investigaciones, cuando fue su espectadora y cuando coincidieron algunas veces caminando por el barrio Laureles.

Carlos Mario asegura que fue gracias al impulso de Cristina que el Águila dejó de ser un sueño y se convirtió en una verdadera empresa, que se planteó como principal objetivo hacer teatro profesional en Medellín.

—Yo ya estaba como en las últimas, prácticamente, cuando llegó Cristina, porque sí llegaba una persona, o siete o cinco, pero yo siempre fui muy inestable en todas mis labores y proyectos y no quería comprometerme con nada en la vida. Estaba terminando literatura en la Universidad de Antioquia, venía presentando una obra cada mes desde julio y ya era enero... y un amigo me decía: “Es que es enero 6, que van a llegar”, y yo le dije: “Pero yo ya abrí, tienen que llegar y si no llegan más se pierden ellos, porque yo cierro esta güevonada”. Y el 14 de enero de 1985 llegó Cristina —dice Carlos Mario.

Con un pie en el instituto y otro en el sueño del Águila Descalza, Cristina empezó a participar del montaje de las obras y a ponerle orden a la empresa; le ayudó a Carlos Mario a pagar varios meses de renta que tenía atrasados y varios meses de servicios públicos pendientes. Esa claridad los llevo a trabajar en el montaje y la escritura de obras como El sueño del pibe y Tanto tango. Cristina explica que la lógica que la llevó a embarcarse en el Águila fue la de desmentir la idea de que del teatro no se vive.

—Si se supone que no se vive del teatro, entonces se tiene que vivir de otra cosa, pero el que vive de otra cosa no vive del teatro. Entonces la decisión fue morir del teatro y aquí estamos, no nos hemos muerto —dice entre risas.