$!Beatriz González: la artista, la historiadora, la intelectual de provincia

Beatriz González [1932-2026] murió y con ella tristemente se cierra el telón de fondo de su reinado en el arte colombiano. Lo afirmo, no de forma crítica, cuestionando su legado, sino reconociendo que luego de la muerte de Débora Arango, ella pasó a ser la artista colombiana más influyente y visible en la escena internacional del arte. Ahora su corona la ostenta -con mucho mérito-, su discípula Doris Salcedo. González nació en Bucaramanga el 16 de noviembre de 1932, hija de un intelectual y político de carrera santandereano y de una mujer proveniente de una familia de pedagogos liberales. Ellos le proporcionaron una educación con “ternura e inteligencia”, como ella misma lo relató. Luego de terminar su bachillerato en 1956, viajó a Europa por primera vez y comenzó sus estudios de arquitectura en la Universidad Nacional de Colombia, de los cuales declina a los dos años. “Supe que mi carrera no era la arquitectura; las matemáticas y el dibujo estaban bien, pero no me gustaba la obra negra...”, dijo. Tal vez, por esto mismo, se dedicó con esmero a la “obra blanca”, a partir del dibujo y la pintura. Con su estancia en Bogotá, y dadas sus inquietudes, asistió a los tempranos cursos de historia del arte dictados por Marta Traba en la Universidad de América. Ingresó a la Facultad de Artes de la Universidad de Los Andes en 1959, donde se graduó como Maestra en Bellas Artes en 1962. Realmente, tenía en mente otro camino, distinto al artístico. “Yo tenía intenciones de dedicarme al mundo de la publicidad en Bucaramanga, cuando entré a la universidad lo hice porque había una materia de publicidad. En 1959 la Facultad era muy deficiente. Yo no la encontraba muy diferente a una academia de provincia. Pero tenía dos clases excepcionales: historia del arte y humanidades [...] también tuve clases con Roda [Juan Antonio], quien nos dio toda clase de visiones del arte y sus posibilidades. Él nos estimuló mucho. Marta Traba nos enviaba a ver exposiciones y así escribíamos las primeras críticas”. Viajó a Washington y a Nueva York en un programa de movilidad dirigido por la misma Traba, para conocer de cerca el expresionismo abstracto y las nuevas tendencias del arte moderno, donde tuvo el privilegio de conocer in preasentia las obras de Robert Rauschenberg y Frank Stella. Para 1960, el arte Pop y la abstracción geométrica apenas daban sus primeros pasos, pero esta experiencia visual y estética marcaría inevitablemente su horizonte como artista.

En 1964 contrajo matrimonio con el arquitecto Urbano Ripoll. Junto a un grupo de reconocidos artistas, arquitectos y gestores culturales, hizo parte de la fundación del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Entre ellos estaba el pintor Alejandro Obregón, quien vio un cuadro suyo sobre las variaciones de Vermeer, y se le acercó y le dijo “que yo era el futuro de la pintura colombiana (nunca se imaginará cuanto se lo agradecí). En 1974 nos reencontramos y, al recordárselo, me dijo: ¿Por qué no lo fue? Las mujeres son tenaces para todo menos para el arte, me contestó él mismo”, relató la artista. Su lucha fue intensa desde entonces para encontrar y consolidar un lenguaje propio entre una tiranía decimonónica, excluyente y patriarcal de las academias y facultades de arte. Igual que Débora Arango, su otro arquetipo como artista y mujer de ruptura, González debió remar contra la corriente de su propio tiempo. Como anécdota y paradoja para su ulterior vida de rigurosa investigadora y precisión por la fuente histórica, es importante señalar que Carmen Ortega Ricaurte en su Diccionario de Artistas en Colombia, no la mencionó. La primera edición del libro es de 1965, fecha en la cual González había expuesto en el XVI Salón de Artistas Colombianos, recibido un Segundo premio en el Salón de Pintoras de Cali y reseñada en críticas de revistas y periódicos. Extraña e inadmisiblemente omisión de referencia. Por su parte, en su libro Procesos del Arte en Colombia, editado por el Instituto Colombiano de Cultura en 1977, Álvaro Medina tampoco la mencionó ni le otorgó una línea. No la destacó siquiera en el capítulo III, Trayectorias, donde sí dedicó un análisis crítico a María Paz Jaramillo, Óscar Muñoz y Juan Antonio Roda, contemporáneos suyos. No obstante, su verdadera mentora fue, como se ha señalado, la crítica e historiadora del arte argentina Marta Traba. Ella no solo fue su profesora en la Universidad de Los Andes, sino que la orientó personalmente en su carrera artística y la reconoció como un espejo en sus inquietudes sobre la historia, el arte, los movimientos feministas y la política. Para González, la figura de Traba no fue intrascendente: se convirtió en un modelo a seguir. El aura intelectual y el respeto que como autoridad en el arte y la cultura irradiaba en un mundo dominado por los hombres, la halagaba y acogía dentro de sus convicciones. No solamente la graduó con sus compañeros de universidad con el título de “La Papisa”, sino que adoptó paulatinamente su corte de cabello y su fashion, así como su postura crítica, dura y rigurosa de historiadora y formadora de generaciones para el arte. De ella recuerda como una marca indeleble, los comentarios críticos en la muestra final de la universidad: “Recibí [de su parte] una crítica fuerte, aunque no destructiva. Marta Traba se refirió elogiosamente a casi todos los expositores menos a mí. Me acusó de permanecer en la neutralidad. Yo no entendí muy bien, pero me pareció adivinar que aquello de la neutralidad no era un elogio. Creo que de todo ello me di cuenta cuando regresé a Bucaramanga a pintar, ya sola, sin maestros y sin cátedra”.