La vida sensible de Angélica Teuta, la artista que ganó el Premio Luis Caballero

Volver blando un cubo geométrico —la Galería Santa Fe— hasta convertirlo en un refugio fue lo que logró la artista Angélica Teuta con Arquitectura emocional: cobijos y moradas, obra ganadora en 2025 del reconocimiento más importante del arte contemporáneo en Colombia: el Premio Luis Caballero.
Otorgado desde 1996 por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes), en Bogotá, el premio convoca a artistas mayores de 35 años y con más de diez años de trayectoria a desarrollar un proyecto nuevo, ambicioso e inédito. El proceso dura casi un año y se evalúa en tiempo real.
Angélica nació en Medellín, estudió Artes en la Universidad Nacional de Colombia y pronto entró al circuito de las galerías de arte de la capital, adonde llegó cuando tenía doce años. Comenzó su carrera con instalaciones hechas a partir de retroproyectores de acetato como Bosque para espacio interior (2008), que hizo que se destacara por su capacidad de crear atmósferas inmersivas, esculturas de luz y sombra que lograban producir sensaciones de encierro y claustrofobia, y donde ya aparecía su inquietud por la falta de conexión con la naturaleza. En ese momento de su carrera todo parecía estar en su lugar, pero en el fondo ella sentía que algo no terminaba de encajar.
—Más que producir obras como si fueran objetos, el arte me estaba pidiendo más, una misión, un proyecto de vida —dijo en una entrevista que le hicieron durante el montaje de la exposición, que estuvo abierta al público entre el 23 de agosto y el 19 de octubre del año pasado, tiempo en el que las jurados del premio —Ana María Cifuentes, Ana María Lozano Rochas y María Sol Pino— pudieron recorrer su obra y comprender de qué se trataba.
