Jorge Zapata, el artista que retrata la pobreza, los bares, los borrachos y la prostitución de Medellín

Un prado en flor no puede ser descrito más que por sus mariposas/ sólo puede ser cantado correctamente por sus abejas.
Harry Martinson
—Las peladas de los estriptiseaderos cerca a La Perla se trababan donde yo hacía un mural. Una de ellas me dijo que la pintara.
—¿La recordás?
—Debía tener unos treinta años. Se peló una teta y se quedó ahí un rato.
— ¿Fue la primera que pintaste?
—No, tenía muchos bocetos de personajes en las libretas.
—¿Sabés que pasó con ella?
—Se casó y se salió de eso. Al tiempo, volvió con el marido a Barbacoas. A él lo mataron. Una historia muy común.
Jorge Zapata Sánchez pintó murales en el interior de una casa dedicada a la venta de drogas. Desde entonces, sus cuadros se han expuesto en bares gays, salones de artistas aficionados, universidades y galerías de Medellín y Bogotá. Hacen parte de las colecciones de los museos Nacional, de Antioquia, de Arte Moderno de Medellín. Su cuadro La Frutera está en la oficina de países bálticos del Banco Mundial, en Washington. Sus pinturas inspiraron un mural frente a un centro comercial de El Poblado.