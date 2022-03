Cuesta creerlo, pero hubo una época en que los sicarios y los traquetos colombianos no eran gente de la farándula, no tenían sus propios programas en History Chanel, no existía Narcoslab y por supuesto no aparecían en las historietas.



A principios de los años noventa Colombia vivía, de la mano de la apertura económica, una extraña fiebre del cómic, que se había traducido en ferias y exposiciones, publicación de tiras en los periódicos y revistas especializadas. La historia registra que el mismo año que apareció La Piquiña hace 30 años, en 1992, surgió Acme Comics, revista especializada de Bogotá que con El Bus y “Viñetas Negras” en Cali marcan el inicio de una nueva época del arte gráfico colombiano.



En 1993 comienzan a publicarse Agente Naranja y Zape Pelele en Medellín y se dicta la primera cátedra de cómic en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá.