Saint MG es un artista digital. Desde que estudió arquitectura y aprendió a manejar programas de diseño, empezó a entretenerse inventando imágenes, hasta que esto se convirtió en su oficio. Comenzó en la arquitectura, pero en su trabajo personal jugaba con imágenes de la cultura pop, la moda y las obras de arte, las que terminaron por convertirse en su sustento una vez las empezó a comercializar como NFTs en la red. No es lo único que hace, también lo llaman de diferentes metaversos para que les ayude a crear espacios, objetos y avatares, e incluso sigue con los trabajos de arquitectura.

Hace un año que trabaja con obras digitales, lo que lo hace un veterano en el tema. Estas son piezas que crea en su computador, a veces estáticas, a veces con movimiento, y que venden en galerías virtuales. En ocasiones, según el capricho del comprador o el galerista, las manda a imprimir. Uno de sus compradores más célebres es el rapero estadounidense Snoop Dogg, reconocido por aventurarse a las inversiones en criptomonedas. “Una vez puso en Twitter que quería conocer nuevos artistas, yo compartí mi trabajo y compró mi obra”. Ahí se disparó y llegó a vender una pieza por 0.4 Ethereum, una cifra que al cambio del momento alcanzaba los 1.400 dólares.

Su favorito es Caravaggio, también le gustan Sandro Boticelli y Simon Vouet, aunque no esté muy seguro de cómo se pronuncia. No importa si no ha visto sus obras en vivo, se acerca más a ellas desde su sensibilidad, desde lo que ellas le dicen de sí mismo. El Barroco impactó su vida por el nivel de perfección y atención al detalle que manejaban los artistas de la época, a pesar de vivir en un momento con grandes desafíos técnicos, lo que multiplica su maestría.

Él también es un perfeccionista. Cuida los detalles, deja mensajes ocultos y referencias casi imperceptibles en sus complejas piezas; lo controla todo, porque trabaja solo y quiere dominar las técnicas, por eso ha perdido la cuenta de a cuántos cursos se ha matriculado, son más de los que ha logrado completar. “Si no estoy trabajando, estoy estudiando”.

Y trabaja mucho. Entre más asciende en la atmósfera hacia el espacio exterior, más se preocupa por perder esa línea de vida que lo mantiene enganchado a su esencia. Sabe que su obra está al alza, además, por su forma de trabajar, es consciente del valor significativo de su trabajo: cada una le puede tomar meses, y si decide llevarlas a formatos físicos, hace impresiones Giclée en lienzo de algodón de 440 gramos para cumplir las especificaciones de los museos más exigentes. Tampoco quiere que los amigos con los que montaba tabla, rayaba paredes y veía televisión, no puedan acceder a las piezas que ellos mismos inspiraron. “Ahí tengo como un choque moral porque también vengo de la calle y siento que todo el mundo debería tener acceso al arte”. Está trabajando en series que sean exclusivas para sus clientes digitales, quienes son sobre todo extranjeros; otras para los coleccionistas que les gusta tener tanto el formato físico como el digital, y otras que pueda imprimir en serie, en prendas de vestir, para que sean más accesibles, pero no de menor calidad.

Su otra dicotomía de navegación es entre el mundo digital y el físico. Trabaja para el primero, pero vive en el segundo. No puede pasar mucho tiempo en los metaversos para los que ha hecho creaciones, porque invierte muchas horas en su trabajo, y cambia de criptomonedas a pesos para sus gastos cotidianos. Cree en las economías descentralizadas, pero al mismo tiempo lo tranquiliza saber que si alguien decide copiar sus obras y empezar a venderlas como propias, detrás de las plataformas de comercio electrónico hay personas y sedes físicas a las que puede acudir. También hay abogados que pueden ir a tocar puertas.

Pasar de Caravaggio a los Looney Tunes, de hacer tags de afán en una pared a hacer uno a uno monogramas de Louis Vuitton para reproducir una manta en un NFT, pasar de la Tierra a Marte, sin perderse ◘

