Recuerdo que el primer libro que leí fue La casa de las dos Palmas . Decir que esta obra habla sobre la antioqueñidad es quedarse corto. Para mí fue un viaje en el tiempo y hacia las montañas y ríos que no conocía. Sentí el asombro de quien descubre por primera vez la victrola y percibe las voces que se apropian de la estancia; quise entender el significado de las flores con las cuales Efrén Herreros comunicaba sus sentimientos; también me dejé llevar por las historias de Medardo y descubrí la casa con la ceguera de Zoraida Vélez.

Resulta extraño escribir para un lector que no conoces. De eso se trata ser escritor, descomponer tu esencia en palabras que luego tomen forma al ser leídas o pronunciadas por otros. Al principio, no estaba muy seguro si me ibas a leer, pero así como Balandú, el universo que creaste en gran parte de tus libros y donde viven muchos de tus personajes y tus historias, está lleno de apariciones y presencias de otras épocas que viven en casas, en objetos y se evocan con los recuerdos, puede que logre llegar este mensaje a ti, Manuel Mejía Vallejo.

Sin embargo, me tomó un par de años más descubrir tu obra y conocerte bien. Dicen que la verdadera lectura es la relectura. Recuerdo una frase del relato Un cuento para Saroyan de Álvaro Cepeda Samudio: “Fíjate, por ejemplo, Faulkner les agrega páginas y personajes a sus novelas cuando uno no lo está viendo, así que cuando tú lees un libro de él por segunda vez encuentras cosas que antes no había”. No dudo de que visites las bibliotecas de todos los que te leen para añadir nuevas palabras e historias.

La necesidad de crear un proyecto de grado nos llevó a mi amigo Santiago Jaramillo y a mí a pensar de nuevo en ti. Te leímos otra vez y buscamos cualquier indicio que nos llevara a conocer y ubicar a Balandú. Más allá de que tuviera algo de Jardín, el pueblo donde creciste y en el que te inspiraste para tu primera novela, La tierra éramos nosotros, decir que ese era Balandú no era suficiente. Más allá estaba el páramo y en algún punto La Casa de las dos Palmas. Yo quería subir muy alto para ver si era verdad que allí se inventaba la lluvia y podía alzar las manos y hacerle cosquillas a Dios, como dices en Y el mundo sigue andando.

Todos tenemos nuestras biblias, el libro de libros, ese autor que nos apasiona y cuyas palabras sentimos que nos pertenecen, como un pequeño tesoro. He tenido muchos escritores y escritoras que lo han sido para mí: Walt Whitman, Emily Dickinson, Gabriel García Márquez y Mary Oliver. A ninguno de ellos lo conocí tanto como a ti. Tú también tuviste los tuyos. Por esto fue que seguiste los pasos a Porfirio Barba Jacob en su periplo por Centroamérica y que también podías recitar de memoria sus poemas sentado en la silla que siempre ocupaste en Ziruma, tu finca, junto a un vaso de ron con Coca-Cola y tus amigos.

Te imagino leyendo su poema Futuro: Vagó, sensual y triste, por las islas de su América; / en un pinar de Honduras vigorizó su aliento; / la tierra mexicana le dio su rebeldía,/ su libertad, su fuerza... Y era una llama al viento. Pensando en el poeta que admiraste y te llevó de viaje hasta escribir El hombre que parecía una fantasma. Tú que pensabas mucho en las apariciones y que viviste con algunas de ellas en tus relatos de Las noches de la vigilia o en Los invocados. Como un médium que presta su voz para hablar por otros.

No es tan original, como se piensa, escribir un libro que pretenda reconstruir los pasos, la vida o el universo literario de un autor. Muchos otros lo han hecho antes y lo seguirán haciendo. Tengo que reconocer que has sido el primer autor del cual leí la totalidad de su obra. Solo podía hablar de eso con Santiago, mi novia y mis amigos. La memoria se debilita con el tiempo, sin embargo, aún puedo recitar algunas de tus frases o poemas como aquel que da título a esta carta (aunque estas no suelen llevar uno). Dejen que viva a mi modo, nadie morirá por mí, es otra de esas máximas tuyas que me acompañan.