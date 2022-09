De visitas importantes: escritores que han pasado por Medellín

Otros escritores han venido a Medellín y también dejaron su marca en la ciudad. Recuerdo haber asistido al Paraninfo de la Universidad de Antioquia a una lectura de poemas de Eugenio Evtuschenko en 1968. No pude verlo de cerca porque no alcancé puesto en el auditorio, tampoco en el corredor que tenía las ventanas abiertas. Me quedé a mitad de las escaleras y desde allí oí su voz como de metal triste. Supe que había venido a Colombia deslumbrado por la aparición de Cien años de soledad y que Gonzalo Arango lo había convencido de venir a Medellín. Después vino Borges y me lo perdí porque yo no estaba en la ciudad, pero desde el momento en que Manuel Mejía Vallejo lo paseó por Versalles y la Piloto no dejamos de hablar de él como si todavía estuviera aquí. El retrato que le hizo el fotógrafo Jairo Osorio sigue hablando por él, lo representa en bibliotecas y en algunas casas donde viven lectores de su obra y ha pasado a ser parte de los cuadros obligados, igual que en otra época fue el Corazón de Jesús.