El puente se colmó de ruidos de motores, música y una atmósfera festiva que se derramó por el espacio como aceite sobre el pavimento. Me subí a uno de los pilares y no logré divisar ni el final ni el principio de la caravana.

Algunas gotas caen del cielo y hace que la festividad cambie en un instante. Los espectadores se guarecen, pero la lluvia se intensifica. Son las 10:30 p.m. y algunos pocos se resisten a irse, pero la multitud se ha disipado. No es la policía sino la lluvia la que controla la cadencia de los trucos.

Las luces ciegan, como si fueran estroboscópicas, por el movimiento veloz que proviene de carros y de motos en movimiento. Es el mirador. Es el humo de las parrillas de asado. Es el olor de gasolina quemada. Son los carros parqueados a lado y lado ocupando uno de los carriles. Son mil, mil quinientas, quinientas personas, no sé, no logro contar, tampoco es que lo quiera hacer. A los costados se aposta la multitud expectante. Los ojos abiertos, chupando las imágenes motorizadas. Son las nueve de la noche de un jueves de octubre de 2023. Uno de mis amigos dice, al ver que Las Palmas está llena de personas: hay sistema.

La DT 175 fue descontinuada del mercado en el 2007, por eso, también se volvió una moto apetecida, porque es difícil de conseguir, porque es adaptable y por los símbolos fuertes que soporta. El fetiche del piquete.

Las rodadas como la de la 4 Sur son espontáneas y misteriosas, pues nadie sabe de dónde viene la iniciativa. Y es mejor, porque así se despistan a las autoridades. “Tanta gente lo comparte por redes que el origen del mensaje se disuelve”, dice. Lo mismo pasa en Las Palmas, en Barrio Antioquia, en la Asomadera y en Manantiales, lugares de los que se apropiaron los piqueteros para picar, lucirse y pasar un buen rato plagado de adrenalina y riesgo, “salirse de la rutina, probar los trucos, sentir el viento, ser visto y ver la ciudad en la noche, a la fresca. Es una pasión”, dice.

Ahora Dani practica stunt, así se denomina el deporte de las piruetas encima de una moto, y pasa sus semanas entre los piquetes, las rodadas. Me dice que le gustaría cambiar la imagen que tiene la ciudad de los moteros, “no somos pillos porque nos gusta andar sin casco ni placas, y a veces sin luces; esto es porque la placa se daña si se pega contra el pavimento cuando la picamos y sin luces la moto se ve mejor, como una de motocross. Somos deportistas en busca de adrenalina”.

El deporte, la fiebre, ha crecido de tal manera que incluso, uno de los candidatos a la alcaldía en estas elecciones, fue a regalar granizado y a repartir volantes en diferentes oportunidades de los piquetes, prometiendo que iba a apoyar la legalización de la práctica y además que les prometía que, de quedar elegido, entregaría un espacio en el que pudieran entrenar y lucirse, un espacio dedicado a la práctica del stunt.

La escena del piquete ha acompañado el acenso del reggauetón en la ciudad, (es particular que la marca Yamaha, además de motocicletas, también haga instrumentos musicales) con cantantes como el puertorriqueño Ñengo Flow y su movimiento Real-g for life. Cada vez que viene a la ciudad, es escoltado por una caravana de motos desde el aeropuerto hasta su lugar de destino. Los videos del género urbano recurren a los piqueteros para filmar en las calles mientras ellos cantan sus canciones trepados en algún carro o alguna moto, allí se exhiben los trucos, las chicas sexys, los significados del piquete y claro, las acrobacias que se pueden realizar en una “motora”; estos elementos, entre otras cosas, conjugan a Puerto Rico con Medellín en un relato cada vez más contiguo y complementario. Lo mismo ha pasado con la nueva generación de los músicos paisas. Los cantantes Ryan Castro y Blessd invitan a rodadas para sus videos y parches. El movimiento motero se siente identificado con estas canciones y los videos que se desprenden de ellas. Son una suma del momento que vive Medellín y sus transformaciones en la forma de habitar los espacios de la ciudad, sus sonidos y estéticas, con la música y los deportes extremos no convencionales.

Hoy, la práctica se debate entre la aceptación y la persecución de las autoridades, y mientras crecen sus adeptos es igualmente estigmatizada. Lo que es cierto es que se volvió ineludible y seguirán ocupando las calles con sus motos ruidosas y feroces, sus acrobacias arriesgadas mientras contemplan la ciudad desde las laderas encima de una moto y ven las luces a toda velocidad como si fueran perseguidos por luciérnagas que con sus destellos alumbran el recorrido.

*Escritor, poeta y muralista. Su último libro es Érase una vez un poeta.