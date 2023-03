Cogollo: “Podríamos decir que Mutis fue el primero que descubrió nuestra biodiversidad, sobre todo porque fue quien llamó la atención sobre la biodiversidad colombiana. Ahora, a nivel de la historia y de la ciencia colombiana, no se le da la importancia que merece. Yo me enteré de Mutis por la clase de historia, no de ciencias, cuando hablaban de la Expedición Botánica como un hecho histórico y político. Recuerdo cuando, quizás porque por eso soy botánico, leí la historia de Mutis y dije qué bueno ser como él”.

¿El país más biodiverso?

Cogollo: “Ser biodiverso significa que aquí hay muchas formas de vida, tanto en plantas como en animales y en microorganismos. Sobre ese tema de que Colombia está en el segundo lugar o en el tercero, diría que es el país más biodiverso del mundo por unidad de área, porque Brasil está primero, pero ¿cuántas veces cabe Colombia en Brasil? Ahora, ¿qué le favorece ser tan biodiverso? La ubicación de Colombia, incluso tener dos océanos, el Atlántico y el Pacífico, es un privilegio. Estar en la región noroccidental de Sudamérica, en esa esquina, es un privilegio. Además, se da el fenómeno del istmo de Panamá, que permite el intercambio de la biota del norte y el sur y del sur al norte. Los privilegios de Colombia son muchos, yo lo miro así, la Cordillera de los Andes viene una sola desde el sur, luego llega Colombia al nudo de los pastos, como quien dice, ‘nos dividimos en tres’, y se levantan esas tres cordilleras, se forman esos valles interandinos. Esa es otra ventaja. Luego está la diversidad, digamos, altitudinal, desde el nivel del mar hasta la nube perpetua, en la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Quién tiene ese privilegio? Y eso va dando también toda una cantidad de ecosistemas que son únicos.

Idárraga: La heterogeneidad que tenemos espacialmente es tan alta que propicia muchas formas de vida y hace que entre ellas haya demasiadas diferencias. Si uno mira la cordillera occidental, si yo miro hacia el lado izquierdo, eso es lleno de agua que es todo el Chocó, pero si lo miro hacia el lado derecho, veo un bosque seco que es el río Cauca, no conversan. Pero claro, el resultado de eso es que hay especies que solo están acá y otras que solo están allá. Eso genera un elemento único que ha evolucionado en ese ecosistema. Tenemos un país mixto en biodiversidad, y como reflexión tenemos que 200 años después y todavía conocemos tan poquito. Se estima que un 30 % de la diversidad de la flora aún no ha sido descrita o no ha sido registrada. Hay muchas áreas inexploradas en Colombia, por cualquier razón, desde la dificultad del acceso, desde la problemática social que ha habido en todo este tiempo”.

Cogollo: “Esa es la gran pregunta: ¿somos el país más biodiverso del mundo, y qué? ¿Hasta dónde estamos, digamos, usufructuando esa biodiversidad? Si nosotros miramos la dieta, ¿qué comemos? Las mismas plantas que nos trajeron de Europa y sobre todo de Asia y de África. Algunas son nativas de América, que les hemos dado a ellos también, porque el hombre ha llevado y ha traído. Yo, cuando niño, creía que el arroz era de acá, que el plátano era de acá. Cuando supe lo del plátano para mí fue una frustración. Yo comía plátano todos los días allá en mi tierra. Le da a uno orgullo el maíz, que es americano por lo menos. Uno que sí es colombiano y que comemos es el cacao, el chocolate sí es nuestro. También el borojó, el chontaduro, que son frutas que ni siquiera las hemos promocionado para que las consumamos. La papa es americana, y tampoco la valoramos. Recuerdo cuando en el año internacional de la papa, en 2000, yo me puse a averiguar y aquí no se hizo nada. En Francia hicieron un monumento a la papa. Es inaudito que hayan pasado más de 200 años ya y no hayamos terminado el trabajo de Mutis. Mutis lo empezó y era para haberlo continuado”.

Las expediciones hoy

Idárraga: “Expediciones como tales ha habido constantemente posterior a la de Mutis, y ha habido gran cantidad de colecciones. De hecho, aquí en Colombia si sumamos las colecciones de herbario que hay son cerca de dos millones de plantas. Sin embargo, como esa, que era la primera, que tenía dibujantes, no se ha repetido. Ha habido otras en el mundo, por ejemplo, en Ecuador la que hizo Ruiz y Pavón es muy semejante a la que hizo Mutis, aunque se dice que la de Mutis era más linda y los pintores eran más. Es una cosa que siempre ha seguido hasta hoy: puede que la semana entrante Álvaro se vaya para Mutatá a colectar plantas, y con seguridad todavía hay montones de sitios y de especies que no conocemos. La diversidad es amplia y no es una labor fácil: entrenar a una persona que sepa distinguir las plantas en el campo, eso es de años. Y esa es otra de las preguntas actuales, hay un montón de especies por describir, pero en Colombia la dificultad no es encontrar una nueva especie, sino quién la describe”.

Cogollo: “Ha sido una de las fallas, diría yo, que estando Mutis se debió formar una escuela de botánica bárbara, y no fue así. Empezaron a haber algunos intereses muy particulares, individualismos en ese sentido, o no sé, llámese egoísmo inconsciente. La mayoría de las escuelas botánicas en Colombia son casi que originadas por extranjeros. Aquí en la década del 80, que fue cuando más vinieron extranjeros a conectar, sobre todo norteamericanos, estuvo el boom del Chocó biográfico. Todo eso tiene que ver con expediciones botánicas, bueno, no podríamos decir botánicas, porque incluso cuando la Real Expedición Botánica no era solo de plantas, sino que se llamó así, también tenía en cuenta mineralogía, animales. Debería ser expedición biológica”.

Idárraga: “Hubo dibujos de animales, no se sabe si se perdieron, creo que Esteban Manrique, del Real Jardín de Madrid, decía que era muy extraño porque él no sabía si habían naufragado, porque sí hay algún registro, pero no se sabe qué pasó con las láminas de animales que hubo”.

Cogollo: Sobre que las expediciones son políticas, lo que pasa es que se quedan en ese campo no más, y no trascienden a donde deberían trascender. Sin embargo, hoy día se habla de Colombia Vivo, que se creó en el gobierno anterior, con el Instituto Humboldt y otras instituciones. Tiene que ver con explorar regiones que no hayan sido exploradas y surge tras la firma del pacto de la paz, ir a esos sitios donde hay vacíos de información, y se han logrado algunos”.

Idárraga: “Dijeron vamos a ir a esos sitios donde hay vacíos de información biológica. En Antioquia se hicieron dos, una hacia Anorí y otra en el Melcocho, y de todas han salido especies nuevas, incluso de fauna, no solo de plantas”.