“¿Alguna vez mató a un hombre, Max? ¿Lo hizo? Para apretar el gatillo, hay que estar seguro. Sí, investigas, analizas, evalúas, eliges el blanco. Y luego debes mirarlo a los ojos. Y debes tomar la decisión. Y todos los drones, micrófonos, cámaras, escuchas y toda la vigilancia del mundo no te dicen qué hacer luego. Una licencia para matar es también una licencia para no matar”.

En Spectre (2015), mientras el programa 00 corre el riesgo de desaparecer y ser reemplazado por una vigilancia puramente digitalizada que no sea lenta ni obsoleta como los humanos, Bond sostiene una conversación con C (Max Denbigh), jefe del Centro de Seguridad Nacional, en la que lo cuestiona:

Las narrativas del individuo máquina nos han atormentado durante años y, por estos días, ante la posibilidad de una Inteligencia Artificial General (IA que iguala o excede a la inteligencia humana promedio), se vuelven a convertir en una de nuestras más profundas pesadillas. No hay pasillo de oficina o mesa de bar u hogar, podría estar casi segura, en la que no se haya hablado del tema. Algunos, los cercanos a la fascinante cultura popular, dicen que los días de Terminator están cerca. Otros, avanzados en las obsesiones históricas, piensan que Metrópolis era una premonición. Y, los que hemos sido románticos con la idea de un futuro en el que podremos enamorarnos de un robot, soñamos con androides y ovejas eléctricas mientras esperamos los días sombríos de Blade Runner. Lo cierto es que todos tenemos una amalgama de miedos, esperanzas y curiosidades.

Sin embargo, lo ocurrido en Google no fue menor, tampoco lo que puede hacer Chat GPT. Usar bien el lenguaje, eso que nos diferencia del resto de los animales (lo dijo la misma LaMDA), y sentir emociones son dos de las capacidades que, hasta este momento, teníamos reservadas en nuestros intelectos solo para los seres humanos. Estos hechos, recientes para la opinión pública y tal vez antiguos para los laboratorios, vuelven a traer tal vez dos de las preguntas más importantes y las que más nos obsesionan como especie cuando hablamos de un futuro compartido con máquinas. ¿Puede una Inteligencia Artificial ser consciente?, ¿puede una Inteligencia Artificial sentir? En palabras de un futurista James Bond que no existe: ¿puede una Inteligencia Artificial tener una licencia para no matar?

No tantos se atreven a dar una respuesta definitiva. Por lo menos hasta ahora. Ezequiel Paura, Lead Data Scientist en Keepler Data Tech, es uno de los pocos que en medios de comunicación y redes sociales se ha atrevido a afirmar con contundencia que no. “La respuesta es un rotundo no, los modelos del lenguaje natural que conocemos hoy en día no son ni serán capaces de sentir o ser conscientes”.

Coinciden con dicha afirmación las voces de otros científicos de Silicon Valley que se han atrevido a dar sus opiniones y señalan que modelos como Chat GPT están basados en el lenguaje que usan las personas y que todo el tiempo lo que hacen es ver cómo se comunican los humanos para imitarlos. “No hay pruebas suficientes para decir que tienen emociones. Sería muy complicado desarrollar una inteligencia emocional”, es una de las grandes conclusiones.