Río abajo: historia de la biografía no autorizada de Francisco de Roux

En el Colegio San Ignacio yo era un muchacho intenso y raro que estaba metido en cuánta cosa se le ocurría para capar clase. En mis escapadas me solía cruzar con Horacio Arango, el nuevo rector. Horacio solía dar largos discursos a las 6:45 de la mañana, sobre la esperanza y la injusticia, sobre honrar la vida en una sociedad destruida. La mayoría de nosotros dormíamos mientras Horacio hablaba, refugiados en el sueño del frío de la mañana.
Todo mi bachillerato, Francisco de Roux venía cada año para darnos un día de vacaciones y hablar de la guerra. Él era el provincial de la Compañía de Jesús. Con Francisco, por una vez, los ignacianos prestábamos atención. Después de saludar, pasaba rápidamente a los descuartizamientos, a las masacres, contaba de evisceraciones, pueblos arrasados y familias incineradas. Repetía y repetía la pregunta evidente: “¿Cómo permitimos que pasara?”. Sus palabras abrían la cortina a un vacío de cientos de miles de muertos.
Entre el silencio de la biblioteca, la intensidad de los descansos, la libertad de las canchas y los instantes de deliciosa anarquía, flotaban los dientes afilados que habían hecho nuestra civilización. Después del asesinato de Alfonso Cano, el colegio amaneció rodeado de anillos de militares. La sociedad paisa no podía estar mejor. Habíamos ganado la guerra y eso era patente en el estilo de vida de mis compañeros, en los murmullos sobre los padres de muchos, en el casual desprecio que sentíamos por el mundo exterior.