Pero los diez jurados tienen razón al sacar su as bajo la manga. Si son gente de letras, incluso de letras de canciones, no hacen más que estar a tono con los finales sorpresivos de la literatura. Nada digo del premio de la paz, que se lo han dado a un rufián como Kissinger y hasta nominaron dos veces a Putin, pero la literatura tiene su licencia poética y acude a desenlaces inesperados, como los de Shakespeare, donde al final muere hasta el utilero.

Distinguido señor Nobel:

Solicito humildemente que me sea concedido el premio que lleva su nombre. Mis motivos son los siguientes:

Trabajo como contable en una oficina estatal y, en el ejercicio de mis funciones, he escrito unos cuantos libros, a saber: el Libro de entradas y salidas, el Libro de balances y el Libro mayor. Además, en colaboración con el almacenero, he escrito una novela fantástica titulada Inventario.

Creo que le gustarían porque son libros escritos con imaginación y tienen mucha gracia (son auténticas sátiras). Si deseara leerlos, podría prestárselos, aunque por poco tiempo, porque están muy solicitados. Quien tiene más interés es el inspector de Hacienda, ya puedo oír su voz en el despacho de al lado.

Hablando del inspector, preveo que tendré ciertos gastos porque me temo que los libros no van a ser de su agrado. Precisamente le escribo a usted esta carta para que el premio me permita sufragarlos. Por favor, mande el giro a mi domicilio. Dejaré una autorización a nombre de mi mujer, por si yo no estuviera ya en casa el día que venga el cartero. En tal caso, el dinero servirá para pagar al abogado o... Espere un momento, señor Nobel, acaba de entrar el inspector.

Ya se ha marchado. ¿Sabe qué le digo, señor Nobel? Mándeme mejor dos premios. No tiene usted idea de cómo se han disparado los precios.

*Escritor y docente del Área de Creación de la Universidad Eafit.