En 2019 Martin Scorsese dijo que las películas de Marvel no eran cine, y aunque muchos salieron a discutirle la afirmación, este año parece confirmarla, de alguna manera. Ninguno de los grandes títulos del año, ni siquiera en el cine comercial, fue alguna de las cintas que estrenó el estudio de los cómic. Sus hitos más sobresalientes estuvieron en las series, que es otro universo con mucho por decir, pero en la pantalla grande los superhéroes y sus relatos, incluido el concepto del metaverso, lo redefinió “Todo en todas partes al mismo tiempo”, de Dan Kwan y Daniel Scheinert.

Por otro lado, ya no hay una diferencia entre los largometrajes que se estrenan únicamente en las plataformas y los que se ven en salas, aunque la distribución ha estado particularmente regular este año en Colombia. Según lo señaló el crítico Juan Carlos González, fue afortunado contar con las plataformas tanto para ver cine colombiano, por RTVCPlay, como para ver cine de autor, como “Argentina 1985” de Santiago Mitre, que se estrenó en Prime Video. Una producción que mostró, por lo menos en Argentina, que el cine local tiene la capacidad de abordar las problemáticas históricas de un país e igual ser un éxito comercial, como lo señaló Maximiliano Cruz, el programador de la sala del Museo de Arte Moderno: la película pasó por el millón de espectadores en el país del sur.

Otro fenómeno que señaló Cruz ha sido el giro de los grandes talentos actorales hacia los proyectos de creadores independientes, que les permiten una mayor exploración de su oficio que los proyectos más comerciales o las tan mentadas series, lo que se pudo ver en Crimes of the Future, que contó con Viggo Mortensen, Léa Seydoux y Kristen Stewart. Lo más brillante, sin duda, fue la Concha de Oro para “Los reyes del mundo” de Laura Mora, el premio a la madurez de una directora que marca un hito histórico en el cine colombiano y que aún tiene mucho por decir, como varias de las películas colombianas que componen esta lista de imperdibles de 2022.

Cinéfilos y críticos que nos ayudaron a armar esta lista: Juan Carlos González, Samuel Castro, Claudia Arango, Yennifer Uribe Alzate, Ana Katalina Carmona y Maximiliano Cruz.

Ana Katalina hace una reflexión: “Aunque entiendo que a las dinámicas del mercado audiovisual le vienen muy bien las selecciones, los premios y, obvio, que los medios de comunicación hagan listas de lo mejor del año, hay algo terrible en ello: por cada película nombrada hay un mundo de películas omitidas por criterios tan arbitrarios como los canales mismos de distribución. Quién pudo ver qué y en qué lugar es determinante, pues nunca será lo mismo ver una película en una sala responsable técnicamente que en la sala de la casa. Tal vez, esa es una de las preguntas que me dejó este año de cine, cómo vamos a lograr llegar a más salas, cómo vamos a lograr que los exhibidores y el público crean con más fuerza en el cine colombiano. Quizás no sea tan descabellado volver a pensar en una cuota de pantalla, quizás no sea tan loco empezar a quitarle un poco de monopolio a Hollywood para favorecer nuestras producciones”.