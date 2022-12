La intensa llegada de plataformas hizo que la producción de series fuera tan amplia que era difícil para los mismos usuarios: hay tanto para ver. Los seriéfilos Camila Herrera y Carlos Bedoya lamentan no haber podido ver todavía, por falta de tiempo y la lista tan larga que tienen, la nueva temporada de El cuento de la criada que se emite en Colombia por Paramount+, y eso que ellos, como pareja, están suscritos a Apple TV+, Disney+, Prime Video, Netflix, Stars+ y YouTube Premium.

Según cifras recolectadas a comienzos de 2022, un solo usuario tenía más de 70.000 opciones para escoger entre series, películas, documentales, animados infantiles, programas de comedia y los reality, y no solo de Colombia, de más de 100 países y en cerca de 30 idiomas. Hoy se cuentan cerca de 16 plataformas operando en el país, más de 200 canales de TV por suscripción y 25 canales nacionales entre privados, regionales y locales.

Aunque en este 2022 algunas series jugaron con la angustia del televidente y lo pusieron a esperar ocho días para ver un capítulo nuevo, la mayoría entregó sus contenidos de un solo tajo, como para que maratonear no quede en el olvido y usted pase todo el día (o el fin de semana) pegado a la pantalla.

Este año hubo series catalogadas de espectaculares por su magnificencia audiovisual que nada tienen que envidiarle a una gran película. Eso incluyó la que se considera como la más costosa en la historia de la televisión a la fecha: El señor de los anillos: Los anillos de poder. Amazon desembolsó 250 millones de dólares por el pago de derechos y otros 465 millones solo para la primera temporada. También están las que batieron récord de audiencia global como House of the Dragon, que tiene el mayor número de vistas entre todos los lanzamientos de nuevas series en HBO; las que la gente esperaba como The Crown, o las que sorprendieron positivamente como The White Lotus. Hay que incluir además a grandes directores de cine, Tim Burton y David Lynch, que pasaron a la televisión atrapados por un fenómeno que por ahora no tiene ni fin ni techo.

Al pedirles a los seguidores de las series, críticos y académicos que escogieran las 5 mejores series de 2022 fue difícil limitarlas a esa cifra, algunos hasta enviaron una lista de 10 porque no podían dejar alguna por fuera. Eso lo explica el crítico Diego Agudelo en el hecho de que la calidad fue tan grande que se hacía complejo reducirlas a una cifra tan pequeña: “La producción de series está mostrando una amplia diversificación. La competencia de plataformas de streaming está generando apuestas por historias arriesgadas y propuestas alternativas con fuerza en los guiones. Además, se invierte bastante en producciones para todos los públicos, entonces hay una oferta amplia en todo tipo de géneros: terror, drama, humor, fantasía. En medio de todo esto uno ve cómo triunfan los modelos basados en historias bien contadas y fracasan esquemas que se reducen a la pirotecnia y el presupuesto”.

Con la ayuda de Camila y Carlos, seriéfilos por convicción; de los críticos de televisión Juliana Abaúnza y Diego Agudelo, y de los docentes e investigadores de Eafit Omar Mauricio Velásquez y Luis Eduardo Gómez, estas son las series recomendadas.