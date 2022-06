Hace más de 15 años, Andrew Feldmar, un famoso psicoanalista de Vancouver, viajaba desde Canadá a la frontera con Estados Unidos para recoger a un amigo. El encuentro se hubiera dado sin mayores contratiempos, de no haber sido porque al oficial de turno que revisó su pasaporte se le ocurrió buscar su nombre en Google. El resultado arrojó un texto de los años 60 escrito por Feldmar para una revista científica, en donde admitía haber consumido sustancias alucinógenas para sus experimentos. El Dr. Feldmar fue devuelto a casa con un sello de inadmisibilidad a los Estados Unidos, luego de haber estado detenido por más de cuatro horas y de que sus huellas digitales fueran registradas. No importaron sus relaciones académicas con el vecino país en donde vivían dos de sus hijos ni que no tuviera antecedentes penales. Mucho menos que no usara drogas desde sus años de juventud. Lo que para él fue un hecho casi olvidado, que no lo representaba como persona, estaba registrado para siempre en el mundo electrónico sin posibilidad de olvido.

El caso del Dr. Feldmar fue ampliamente reportado por los medios anglosajones como un hecho que demostraba los desafíos de compartir información en el mundo digital global. Una especie de premonición de lo que ocurriría frecuentemente décadas más tarde, en donde abundarían los casos de personas arrepentidas de haber publicado contenidos en las redes sin pensar en las consecuencias que esto iba a traerles en el futuro y de miles de acciones legales emprendidas alrededor del mundo por parte de quienes se consideran víctimas del universo digital y llevan años tratando de que una red social, blog o página web remueva un contenido que no lo deja vivir en paz o le impide conseguir un nuevo trabajo.

Desde la madre atormentada que ruega retirar de la red el video con el suicidio de su hijo hasta el profesor de colegio que perdió su trabajo luego de que una de sus jefes viera en las redes sociales una foto suya en una fiesta en estado de embriaguez, hoy nos enfrentamos a las consecuencias de una sociedad dotada de una memoria digital perfecta y sin capacidad de olvido. Si en el pasado olvidar era la regla y recordar era la excepción, hoy gracias (o por desgracia) a la tecnología digital y a las redes globales de información la relación se ha invertido y recordar es la constante.

El registro digital y su memoria perfecta tiene ventajas para los individuos y la sociedad. Nos dan la oportunidad de revivir los momentos después de un tiempo y volver a sentir la alegría y plenitud de ese entonces. Sirven para contrarrestar ese problema tan común de olvidar las fechas, citas, cumpleaños y aniversarios. Las compañías operan de forma más eficiente cuando los procesos no se guardan de forma limitada en la memoria de ciertos empleados, sino que están en un lugar accesible al alcance de quien lo necesita con apenas un clic en su computador. Como muchos académicos han señalado hasta el cansancio, para aprender de la historia se requiere que las sociedades sean capaces de recordar su pasado al que hoy accedemos fácilmente a través de relatos, fotos, comentarios y análisis que están en las pantallas de todo el mundo.