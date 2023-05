En su vientre no había vísceras, solo un amasijo de tornillos, cables y estridentes engranajes con lo más avanzado de la mecánica —no tan avanzada— del siglo XVIII. Por su cabeza hueca, sin cerebro y sin neuronas, no se asomaba ni un mal pensamiento. No tenía ni una pizca de inteligencia. Y aun así, El Turco —como llamaban a este robot primitivo— derrotó a reyes, emperatrices, diplomáticos e inventores jugando al ajedrez.

Puso de rodillas en un tablero de marfil al Emperador de Francia, el genio de la estrategia militar. La partida todavía se estudia en los manuales: con blancas, tras 24 jugadas, Napoleón Bonaparte tumbó su rey como símbolo de rendición. Fue la primera vez que una máquina “pensante” venció a un hombre, a un astutísimo conquistador. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo jugaba tan bien al ajedrez aquel artilugio no humano? Ni el escritor Edgar Allan Poe, que escribió un ensayo sobre El Turco, pudo descifrarlo.

Cien años después, otro monstruo de metal le haría jaque mate a otro genio. En 1997, Garry Kasparov, quizás el mejor jugador de todos los tiempos, se enfrentó contra Deep Blue, una computadora de IBM que calculaba 512 millones de jugadas por segundo. Le bastaron 19 movimientos para quebrar los nervios y la soberbia del ruso. ¡Boom!

Desde entonces, cada tanto, un valiente reta a una supermáquina y el resultado es el mismo, por lo menos, en los juegos de mesa. Programas como Rybka o Stockfish pasaron por encima de Grandes Maestros del ajedrez, sin mencionar a AlphaZero, de Google, que en nueve horas se convirtió en el mejor ajedrecista del que se tiene memoria.

Hoy las máquinas no solo juegan al ajedrez como los dioses. En pruebas hechas por la Universidad de Oxford, han superado el desempeño humano en comprensión de textos y en reconocimiento de imágenes y voz. Por más de 60 años, con épocas en que ha caminado con la prisa de una tortuga y otras con el acelerador a fondo, la IA sigue en la carrera por ser cada vez menos tonta y menos artificial.

El dilema

La IA ya ha aterrizado en espacios que creíamos reservados para las personas. Crea obras de arte y fotografías que aplauden —y premian— los críticos, aprueba exámenes de grandes escuelas de leyes, negocios y medicina y hasta escribe poesía y literatura. Eso sí, nadie le daría un Nobel a sus obras. No todavía.

“Trata de imaginar lo que significa vivir en un mundo donde la mayoría de los textos y melodías y luego las series de televisión y las imágenes son creadas por una inteligencia no humana —reflexionó, en una entrevista con The Telegraph, el historiador y filósofo israelí Yuval Harari—. Simplemente no entendemos lo que significa”.

¿Y si ChatGPT es solo la primera onda de una explosión mayor? Todo por cuenta de computadores cada vez más poderosos que devoran grandes cantidades de datos disponibles (big data), que analizan para identificar patrones que replican una, dos, tres... millones de veces. Así, hasta hallar la respuesta que mejor cumpla la tarea para la que fueron programados. Aprenden de forma automática, en un intrincado proceso, intrincadísimo, que ni sus programadores pueden descifrar.

No obstante, si a ese mismo algoritmo, experto en ajedrez —por ejemplo— se le pide que juegue al póker, colapsa, no podría hacerlo. Gran parte de la IA se ha diseñado para hacer una cosa y solo una cosa. Los humanos, en cambio, podemos pasar del ajedrez a las damas chinas o los naipes y hasta a Candy Crush o League of Legends con relativa facilidad. Tenemos un supercomputador, llamado cerebro, que nos puso en la punta de la evolución y es de propósito general, una especie de trabajador “supernumerario”.

Esa es la gran brecha entre nuestra inteligencia y la de las máquinas que, según algunos expertos, podríamos estar cerca de borrar. Ya en 2020, OpenAI (los creadores de ChatGPT), DeepMind (de Google) y otros 70 proyectos declararon su propósito de crear una Inteligencia Artificial General (IAG) que iguale —o supere— la humana. Un hito que los futuristas han bautizado como “alcanzar la singularidad”.

De sopetón, nuestra especie conviviría con otra más inteligente. Pero, ¿qué pasaría si este superalgoritmo se vuelve más poderoso y eficiente que cualquier persona? ¿Y si la IA decide que somos una plaga, un error del sistema? ¿Aplaudimos de pie o saltamos del balcón? Ni en eso se han puesto de acuerdo los intelectuales de este tiempo.