Estamos sentados en el auditorio de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín este miércoles de 1980. Todos miramos hacia la puerta por donde debe entrar el maestro Manuel Mejía Vallejo. Son más de las cuatro de la tarde y se rumora que ya llegó. Pienso que está en la oficina de Juan Luis Mejía, el director, donde acostumbra leer nuestros textos antes de venir al taller. Frente a los asistentes hay una silla y una mesita. Al fin llega el maestro. Camina ágil, saco gris desabotonado, corbata bien anudada, camisa bien planchada, en una mano la carpeta con los cuentos de nosotros, en la otra el vaso de ron con Coca-Cola. Sonríe y saluda. La mesita y la silla están ocupadas ahora. Todos los alumnos del taller de escritores nos vemos ansiosos a la espera de su palabra.

Ese hombre de casi sesenta años, que habla mientras mira un punto indefinido que está por encima de nuestras cabezas, es uno de los más importantes escritores de América. En Medellín la gente lo conoce, aunque no lo haya leído. Algunos taxistas no le cobran la carrera, periodistas de radio que recogen noticias callejeras le montan guardia frente a su apartamento en el Centro de la ciudad. Y él, para no decepcionarlos, les cuenta sus propias primicias. Les habla de sus personajes como si fueran habitantes conocidos, y ellos apuntan en sus libretas y corren a dar la chiva en la emisora.