“El activismo de hoy tiene que ser el desbaratamiento de las fronteras”

Susana Bercovich es psicoanalista, performer y escritora. En 2023 publicó Divan paisaje adentro, un libro con un estilo singular que va de la conversación al ensayo, dibujando la formación del propio pensamiento mientras reflexiona sobre las fronteras, la violencia, el sadismo, la esclavitud, la dominación y más.
El libro empieza describiendo “Holocausto”, una obra con la que George Segal expone su versión del exterminio nazi. Instalada en el Lincoln Park en San Francisco, Estados Unidos, la obra está compuesta por esculturas de cuerpos de tamaño natural, un hombre que mira a través de un alambrado —como el de los campos de concentración— y detrás suyo, varios cuerpos yacen en el suelo.
“El espacio es abierto. Los visitantes pueden entrar y salir del Holocausto”, escribe Susana. La escena, de alguna manera resume lo que el libro propone, la vida, el paisaje, los otros, la vida de los otros (la violencia) como paisaje, y el movimiento adentro-afuera, es decir, que lo intimo y lo social no están separados. La frontera como ficción, pero con efectos reales. De eso estará Susana en Medellín en el seminario “Fronteras y Territorios: potencia real de las ficciones”. Hablamos con ella.