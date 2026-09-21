¿La selección nacional de la literatura? Los 10 mejores libros narrativos, según Eafit

Los diez finalistas del Premio Biblioteca de Narrativa Colombiana (PBNC) se conocieron este domingo 20 de septiembre. Los libros seleccionados son Alta sangre, de Claudia Amador; El tiempo que queda, de Laura Quintana; Guía la lenta hiedra, María, de Lucas Vargas Sierra; La corriente, de Alejandro Vega Carvajal; La frontera encantada, de Giuseppe Caputo; La puerta de la felicidad, de Luis Noriega; Los espantos de mamá, de Gilmer Mesa; Noche, noche, noche, de Diana Obando; Que pase lo peor, de Antonio García Ángel, y Un ruido de fondo que nunca se ha apagado, de Sebastián Gaviria.
Siga leyendo: “La Cuadra es un antes y después en mi vida”: Gilmer Mesa celebra 10 años de su primera novela
El jurado de esta edición está integrado por la escritora española Marta Sanz, presidenta; el editor colombiano Moisés Melo; el escritor Juan Gabriel Vásquez, ganador del VI PBNC en 2019; la escritora Juliana Gómez, ganadora del Premio Nacional de Novela Inédita 2025, y Efrén Giraldo, docente de Literatura de EAFIT y ganador del Premio Nacional de Ensayo 2025.
“Los premios a libros publicados funcionan como un termómetro. La lista de finalistas es un testimonio de la salud y variedad de la producción nacional, algo a lo que ayuda que el premio EAFIT sea un premio de narrativa en el que tienen cabida la novela, el cuento, la crónica, el ensayo literario, etc.”, le dijo Luis Noriega a EL COLOMBIANO.
“Ser finalista en este concurso es importante porque te da dos meses de visibilidad junto con los otros 9 finalistas. Eso contribuye a la circulación del libro, al interés de los lectores, a fomentar la discusión sobre quién puede ganar o no y eso le hace bien a a la obra. La literatura es un arte muchas veces deficitario, salvo excepciones muy contadas. Entonces, para la economía del creador es importante tener esos alicientes”, le dijo Antonio García Ángel.
El ganador será anunciado en noviembre de 2026 y recibirá un premio de $55 millones.