Al natural: 240 días tras los colores de El Picacho

La composición del cuadro es siempre la misma, pero el paisaje cambia con el transcurso del día. “Cuando llego al puente analizo la atmósfera, la coloración –dice Jesús–. Los elementos que más cambian de la composición son las nubes, el cielo y la coloración de la montaña y del barrio de la ladera. El paisaje parece estático, pero se mueve mucho por el traslado de la luz por la rotación del sol. Así que el movimiento es constante. En el puente tengo unas marcas en el piso de cómo la luz va entrando y se va desplazando a lo largo del día. Tipo dos de la tarde me da la luz en la paleta, y no puedo seguir pintando, porque me impide ver los colores. A partir de ese momento, tomo un descanso, recojo y me voy para el otro costado del puente, donde estoy guarecido por la sombra del techo”.

Aunque parece que siempre está pintando la misma imagen del cerro, cada día debe mezclar colores y construir una paleta distinta. “Sobre el lino trazo el dibujo del cerro con un lápiz, con una técnica que se llama sanguina, y después empiezo a hacer una mezcla de colores. Hay apuntes que hago en la mañana, que son muy claros; otros que son meridianos, con la luz muy brillante; otros que son al atardecer, donde la montaña se ilumina, el barrio ya no recibe mucha luz y el cielo tiene sus tonalidades intensas, oscuras”.

Y mientras dibuja siente “el ruido de los carros, el viento que trae residuos por el desgaste de las llantas de los carros y los pájaros que llegan, azulejos, canarios y unos gavilanes que a veces se asoman”.