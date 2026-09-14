“Escribí esta novela, El jardín del mundo, para poner mi posición frente a España”: Pablo Montoya

Pablo Montoya presenta El jardín del mundo, la novela que lo tuvo tres años entre Medellín y Madrid persiguiendo las huellas de El Bosco. El autor de Tríptico de la infamia y La sombra de Orión cuenta cómo nació la idea de su nueva novela, dónde termina su biografía y empieza la ficción, y por qué el libro es, sobre todo, una defensa del amor libertario frente al peso de la culpa religiosa y del legado de la conquista española.
¿Cuándo empezó la idea de escribir El jardín del mundo?
“En realidad yo ya tenía la idea de escribir sobre El jardín de las delicias. Había escrito algunos poemitas en prosa —uno de ellos está en Trazos, ese libro dedicado a pintores—, pero el proyecto nunca se me había clarificado del todo. Cuando Alejandra se ganó la beca María Zambrano en Madrid, yo estaba terminando de escribir Marco Aurelio, y decidí acompañarla en su beca, que era de dos años. Me fui para allá recién enfermo, me había dado la parálisis facial. El primer año de esa estancia, en 2023, lo dediqué a terminar Marco Aurelio. Y como quería ir con sueldo, articulé mi viaje como una estancia postdoctoral con la Universidad de Antioquia y la Complutense, y en esa propuesta metí la novela sobre El jardín de las delicias, que es el jardín del mundo. Fueron tres años, de mediados de 2023 a mediados de 2026, entre escritura y corrección.
Esa idea venía de atrás. Creo que aparece por primera vez cuando estaba escribiendo Tríptico de la infamia, porque me topé con la figura de El Bosco —recordá que Tríptico transcurre en el siglo XVI, la misma época—. En ese momento pensé que El Bosco merecía un libro aparte, pero no lo elaboré más. La verdadera semilla, sin embargo, se sembró mucho antes: en Tunja, en 1984, cuando llegué a estudiar música. Vivía con un amigo músico —el flautista que aparece en La escuela de música— que tenía en su biblioteca unos libritos pequeños sobre pintores, y ahí estaba El Bosco. Fue la primera vez que me encontré con su universo: leí su biografía, vi los dibujos y los análisis, y la pintura me impresionó.
En esa misma época yo visitaba las casas de los fundadores de Tunja, en particular la Casa del Fundador Suárez Rendón, en la Plaza de Bolívar, del siglo XVI. Ahí hay unos frescos recuperados, de un pintor anónimo tunjano al que en la novela le doy el nombre de José Diego. En esos frescos se ven rinocerontes, elefantes, jardines, paisajes muy parecidos al Renacimiento flamenco. En ese momento, con veinte años, apenas empezando a escribir mis primeros cuentos, yo no articulaba las dos cosas —Tunja no solo tenía esos murales, sino también los de la Casa de Juan de Vargas, donde vivió un tiempo Juan de Castellanos—: era un receptáculo de arte que recibía tendencias de todas partes, incluida lo indígena. Cuando empecé a pensar la novela sobre El Bosco, nunca la pensé para él solo: siempre estuvo presente ese paralelo con el supuesto pintor tunjano. Ahí está la semilla, que brota unos treinta años después”.