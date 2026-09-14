Antonio Caballero o el placer de hacer lo que a uno se le da la gana

“¿Qué quiere que le lleve, maestro? ¿traguito?”, le preguntó Carlos Mario Gallego —caricaturista (“Mico”) y humorista (“Tola”) de Tola y Maruja— a Antonio Caballero un mes antes de su muerte en septiembre de 2021. Cinco años ya. El escritor bogotano, que bien podría ser descrito como crítico de arte, comida y toros, historiador, columnista, humorista, sibarita y periodista (en ese orden), siempre dijo que era, fundamentalmente, un caricaturista.Quizá por eso llamó a Gallego y le pidió escuetamente que solo le llevara a la capital el libro Trazos de Elkin Obregón, editado por Eafit, para leerlo en sus días de hospital, sin saber que iban a ser lo últimos. Obregón había muerto en enero de ese mismo año y dejó una biblioteca personal que hoy cuida Luis Alberto Arango en la librería Palinuro, en Laureles. Caballero y Obregón compartían los trazos, los toros, el arte. Y el placer —¿o el arte?— de hacer lo que se les diera la regalada gana.
Pero lo de Caballero es excepcional. Quizá no hay un periodista en la historia del país que haya dejado una obra tan variada tanto por los temas como por la mirada; lo suyo va más allá de la erudición heredada de los Caballero —hijo del escritor Eduardo Caballero Calderón, sobrino del humorista Lucas Caballero “Klim”, hermano del pintor Luis Caballero y de la escritora Beatriz Caballero—. Tiene que ver más con el placer, que va atado a la belleza y a los excesos, por supuesto. Así lo definió en una entrevista con Carolina Sanín en 2015 sobre la felicidad, que para Caballero podía estar más cerca de Séneca y los estoicos: “Vivir conforme a la virtud y a la verdad”, idealmente. Decía que solo lo aplicaba “cuando estoy haciendo algo que implica responsabilidad. Y la mayoría del tiempo no estoy haciendo cosas que impliquen responsabilidad, por ejemplo, con respecto a mí mismo, al organismo (...) he fumado, he bebido, he cometido toda clases de excesos a sabiendas que eso no me conduce a la felicidad, pero sí al placer (...) la autodestrucción puede ser un placer”.Y lo fue para Caballero, que vivió hasta los 76 años como quiso y al final como pudo, pues una enfermedad en los nervios hacía entumecer sus manos y pies con dolor.