Actualmente, se entiende por “afroamericano” o “negro”, una persona que comparte un linaje que se puede rastrear directa o indirectamente a África, pero no necesariamente significan lo mismo, y los individuos pueden preferir un término sobre el otro. Lo mejor antes de referirse a alguien es preguntar.

Algunas personas negras no se identifican como afrodescendientes, porque significa conectarse con una amplia gama de historias, culturas y experiencias, que tal vez no les son familiares. Es un término muy amplio que hace referencia a la diáspora africana, que no hace parte de la historia de todas las personas negras. Otros pueden preferir que se refieran a ellos como negros, para deconstruir la categoría y afirmar su identidad.

En epidemiología y salud pública, el uso popular de estos términos por parte de los profesionales de la salud presenta un problema para los investigadores y las comparaciones regionales e internacionales, como señalan Charles Agyemang, Raj Bhopal y Marc Bruijnzeels en su revisión “Negro, Black, Black African, African Caribbean, African American or what? Labelling African origin populations in the health arena in the 21st century” (¿Negro, negro africano, afrocaribeño, afrodescendiente o qué? Etiquetado de las poblaciones de origen africano en el ámbito de la salud en el siglo XXI) (2005).



En el artículo se reconoce la importancia de la etnicidad como una categoría en la práctica médica y la investigación porque “encapsula factores culturales, conductuales y ambientales que aumentan el riesgo de enfermedad” (p. 1014), y aconsejan no utilizar los términos relacionados con la raza de carga más política y psicosocial porque generalmente son imprecisos. Además, concluyen que es necesaria la estandarización terminológica en este campo. Esto quiere decir que para la medicina es mejor evitar el término “afrodescendiente”, por su misma amplitud, es más conveniente la relación con el lugar de nacimiento y la forma de vida de la comunidad a la que se pertenece, que con el color de piel.

El término “negro” tiene sus raíces en latín, proveniente de la palabra española y portuguesa para el color negro. “Desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX, ‘negro’ (más tarde en mayúsculas) se consideró el término correcto y adecuado para los afroamericanos, pero cayó en desgracia en la década de 1970 en los Estados Unidos”. (Registro Afroamericano, 2021)