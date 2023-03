En los últimos dos años varias editoriales independientes han tenido que replantear sus proyectos a causa de un aumento cercano al 30 % en el costo del papel. Es una variación radical que provoca que retrasen las impresiones, reduzcan o planeen reducir los proyectos que tienen en mente y que incluso modifiquen, muy a su pesar, el formato de los libros de años anteriores.

El material, que no puede ser papel reciclado ya que exige condiciones particulares por su delicadeza, ha venido subiendo “hasta alcanzar el costo de papeles especiales”, dice Juan Pablo Serna Parra, director de producción de la editorial antioqueña Tragaluz. Conseguir la materia prima se ha complicado al punto en el que proveedores no ofrecen garantías de cuándo y a cuánto llegará el papel, ocasionando que no se puedan establecer fechas concretas para una publicación y que los compradores se disputen lo que hay.

La llamada crisis del papel responde al aumento en los precios de toda la cadena productiva: “Los insumos, los fletes y también el valor en bolsa de la tonelada de cartón corrugado o de papel”, enumera algunas de las causas Ana Cecilia Calle, de Himpar Editores, a quienes imprimir un libro ahora les cuesta un 29 % más que el año pasado.