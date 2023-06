El profesor Gustavo Arango lleva leyendo al escritor inglés G. K. Chesterton desde que estaba joven y siempre le ha gustado su acercamiento a la literatura: la literatura no es estilo, no es originalidad, es casi una expresión de lo más sagrado del ser humano, lo parafrasea.

Son ensayos para aprender de un autor que Gustavo describe como el que más colores usa en sus textos, quizá porque también era dibujante, así que le parece que sus textos son como vitrales.

“Hace unos cinco años dije voy a empezar a traducirlo porque las traducciones que encontraba me parecían que habían envejecido y también encontré que había muchos textos que no habían sido traducidos. Dije ‘me voy a meter con Chesterton, a tratarle de dar una voz’. Con él me pasa como con Borges, es de esos autores que cuando uno los lee se siente más inteligente y se abren horizontes”.

La selección

Para esta selección y traducción, el profesor viajó hasta Oxford y Londres, Inglaterra, para buscar en los archivos del autor. Allá encontró varios textos, incluso escritos a mano e inéditos, como un ensayo sobre Walt Whitman que no había sido publicado, que lo escribió cuando estaba en sus veinte años.

“Ya era tan lúcido. Esa es una de las cosas curiosas de Chesterton. Cuando empecé a organizar los textos no tenía sentido hacerlo según la edad, porque a los veinte y pico ya era tan inteligente como a los 60. Ese hombre tenía una claridad mental y una agudeza desde joven, así que en ninguno de los textos se nota la edad. Siempre fue brillante”.