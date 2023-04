Hasta ahí el cuento. Sigue la noticia.

La muerte de María Kodama ha dejado en un limbo a los libros de Borges, al menos hasta que los tribunales se pronuncien. Borges la nombró a ella su heredera universal y ella murió sin decir explícitamente quién recibiría sus potestades. Al respecto la ley es clara: el legado literario del argentino estará cobijado por los derechos de autor hasta el 14 de junio de 2056, fecha en la que se cumplirán setenta años de su muerte en Ginebra, Suiza, luego de recitar el padrenuestro en inglés antiguo, inglés, francés y español. Entre tanto, quienes sean sus herederos tendrán en su poder la tercera obra escrita en español más traducida —solo superada por las de Gabriel García Márquez y Miguel de Cervantes—.

Es decir, si una editorial china quiere reeditar el cuento que comienza así “La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió, después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al miedo, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios...” o una francesa incluir en una antología el poema que cierra así “El nombre de una mujer me delata/ Me duele una mujer en todo el cuerpo” deberán negociar con ellos, pagarles por algo que escribió alguien que no supo de su existencia y con el que no tienen un vínculo distinto al del azar de los apellidos. Esa es una de las preocupaciones principales de los intelectuales argentinos, resumida por Carlos Gamerro en una entrevista con la prensa internacional: “Sería ideal que el acervo de objetos, de manuscritos y documentos, tanto como los derechos, fueran manejados por algún comité de expertos que no vulnerara los derechos económicos de los herederos de María Kodama”.