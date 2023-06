Algunas de sus películas más populares fueron realizadas entre 1985 y 1995. En esa década rodó las adaptaciones de tres novelas de E.M. Forster: Habitación con vista ( A Room with a View , 1985), que ganó tres premios de la Academia de Hollywood; Maurice (1987) y Howards End (1992), por la que Emma Thompson fue galardonada con el Óscar a la mejor actriz. De esa época es también Lo que queda del día ( The Remains of the Day , 1993), basada en la novela homónima del premio Nobel Kazuo Ishiguro, que fue nominada a ocho premios Óscar. Otro de los escritores favoritos de Ivory es Henry James, autor de las novelas que se convirtieron en Los europeos ( The Europeans , 1979), Las bostonianas ( The Bostonians , 1984) y L a copa dorada ( The Golden Bowl , 2000).

Pese a la rigidez que suponen las adaptaciones literarias de autores de la época victoriana y de las primeras décadas del siglo XX, las películas de Ivory se preocupan en ahondar en el desarrollo emocional de sus personajes, atados a un mundo de castas sociales y de hipocresía del que intentan escapar a toda costa. La mirada de Ivory es compasiva con el rebelde, con el inconforme, con el torturado, con el diferente. Él mismo lo es y por eso lo entiende; su relación con Ismail Merchant no solo fue profesional, sino afectiva. Fueron una pareja que luchó contra las convenciones sexuales de la época y lo hicieron mediante un cine que, explorando el pasado, miraba al presente. “El problema de vivir honestamente con las emociones propias estará con nosotros, supongo, mientras la gente haga películas, escriba dramas o novelas”, expresaba Ivory en entrevista con Robert Emmet Long. Pienso en esa frase y anoto acá que el único Óscar que Ivory ha ganado, después de ser tres veces nominado como mejor director, fue por el guion adaptado de Llámame por tu nombre ( Call Me by Your Name , 2017), una película que hace honor a esa honestidad.

El río fue la introducción que tuvo James Ivory a los misterios y sorpresas de La India, un país que iba a definir su destino como autor y que desde un principio lo fascinó. En 1959 fue comisionado por la Sociedad Asiática de Nueva York para hacer un documental sobre Nueva Deli y hasta allá viajó con la esperanza de conocer a Satyajit Ray y logró hacerlo: simplemente su teléfono estaba en el directorio telefónico de Calcula. Ray lo invitaría al plató de rodaje de su película Three Daughters (Teen Kanya, 1961) y se hicieron amigos. Su influjo iba a perdurar para siempre en él. Ivory conoce a Ismail Merchant —un indio musulmán— en Nueva York durante una proyección del documental de Ivory La espada y la flauta (T he Sword and the Flute, 1959) en 1961, que recreaba la historia india a través de pinturas miniaturas y dibujos milenarios.

Al volver a ese país contactaron a una escritora judío alemana que residía allí con su esposo. La familia de Ruth Prawer huyó de la Alemania Nazi a Londres, donde ella creció y conoció a su futuro marido, un estudiante de arquitectura llamado Cyrus Jhabvala, con quien se mudó a la India en 1951. Una década después tocan a su puerta un par de hombres con la intención de comprar los derechos de su cuarta novela, The Householder. También querían que ella escribiera el guion. “Pero nunca he escrito un guion”, dijo, a lo cual Ismail replicó espléndidamente, “Bien, yo nunca he producido una película y Jim nunca ha dirigido una”, recuerda Ivory en su autobiografía. Con semejante argumento la convencieron. Y ahí se inició todo. En ese país harían el segmento inicial de las producciones de la Merchant Ivory: The Householder (1963), donde contaron con la participación del cinematografista de Ray, Subrata Mitra, y más de una docena de sus colaboradores del equipo técnico; el documental The Delhi Way (1964), la maravillosa Shakespeare Wallah (1965) donde los conflictos entre la tradición y el modernismo afloran por primera vez; The Guru (1969), Bombay Talkie (1970), Autobiografía de una princesa (1975) y posteriormente Calor y polvo (Heat and Dust, 1983). Satyajit Ray fue consejero y asesor de las primeras producciones e hizo la música de Shakespeare Wallah.

La etapa norteamericana vino después. La base de Ivory y de Merchant siempre fue Nueva York y desde ahí hicieron Savages (1972), The Wild Party (1975), Roseland (1977), Los europeos (1979), Jane Austen in Manhattan (1980), Quartet (1981), Las bostonianas (1984) y Slaves of New York (1989). Posteriormente vienen las grandes obras europeas ya mencionadas que les dieron enorme prestigio y premios, época que se extendió hasta mediados de los años noventa con las biopics Jefferson en Paris (Jefferson in Paris, 1995) y Sobreviviendo a Picasso (Surviving Picasso, 1996). Sus obras posteriores tuvieron un menor impacto y tras la muerte de Ismail Merchant, Ivory solo dirigió una película más, La ciudad de tu destino final (The City of Your Final Destination, 2009).