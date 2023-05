Les presento a Pamela no existe, es un filme ficticio que le sirvió a Truffaut para contarnos el detrás de cámaras, el día a día y los avatares de una filmación. A él lo que le interesaba era mostrarnos lo que se vive en un plató, la aventura que representa hacer cine. “Rodar una película es como viajar por el lejano Oeste: primero se espera tener un buen viaje, y pronto se duda si se llegará”, dice Ferrand en off, y dado que el propio Truffaut es quien hace el papel del director, sus palabras se sienten sinceras: es su voz y su figura la que vemos encarnando a un realizador en pleno rodaje. Es Truffaut trabajando en un rol múltiple: el de director de La noche americana, el de actor ahí, que a su vez está representando al director de Les presento a Pamela.

No es casual que los roles femeninos sean tan preponderantes y tan fuertes: esta es una película de Truffaut con todo lo que eso implica en términos de sensibilidad y mirada enamorada hacia las mujeres. Además contar con Suzanne Schiffman como coguionista le añadió un toque adicional: acá las mujeres son compasivas, decididas, combativas, pragmáticas. El papel de Jacqueline Bisset recrea lo que ocurrió con Julie Christie durante el rodaje de Fahrenheit 451 (1966) y cómo logró superar una depresión. Por eso son las mujeres la fuerza que empuja este rodaje y lo aleja del abismo generado por lo que no se previó o por lo que era imposible de suponer.

Es la voz de Truffaut la que pronuncia estas palabras, y se las dice directamente a Léaud, el actor a quien conoció desde que este tenía catorce años y fue escogido para protagonizar Los cuatrocientos golpes (Les quatre cents coups, 1959). Desde entonces se estableció entre ambos un lazo paterno filial que esta película no hace más que confirmar. Truffaut está aquí aconsejando a la estrella veleidosa, está aquí hablándole a su protegido. ¿Cómo no creerle? “Recogí todo de mí y me reconcilié con ello en La noche americana, que trata sencillamente de mi razón de vivir”, le escribe Truffaut al crítico Jean-Louis Bory.

Por otro lado, la aproximación de Truffaut a su oficio es sin duda benévola. Este es un director que no iba a traicionar su credo exponiendo en público desencuentros agrios con un productor, mostrando un affaire con una actriz o estallando en cólera frente a un error cometido en repetidas oportunidades y que supuso tiempo perdido. “El cine es más bello que la vida, no hay atascos ni tiempos muertos. Avanza como un tren atravesando la noche. Hemos nacido para ser felices con nuestro trabajo, haciendo cine”, le dice Ferrand a Alphonse (el personaje de Jean-Pierre Léaud) en una de las frases más citadas de este filme.

Tras el estreno comercial en Francia, Jean-Luc Godard le escribe una carta a Truffaut en la que lo acusa de no ser sincero al hacer esta película. “Probablemente nadie más te llamará mentiroso, así que lo haré yo. No es más que un insulto ‘fascista’, es una crítica, y es de la ausencia de crítica de lo que me quejo en las películas de Chabrol, Ferreri, Verneuil, Delannoy, Renoir, etc. Usted dice: las películas son trenes que pasan en la noche, pero ¿quién toma el tren, en qué clase, y quién lo conduce con un ‘informante’ de la dirección a su lado?”, afirma Godard desde su militancia radical, para la que una película como esta es una provocación a las luchas de clase que este defendía y que Truffaut no reflejaba en su cine. No volverían a hablar nunca más.

La noche americana obtuvo cuatro nominaciones al Óscar: mejor director, guion original, actriz de reparto —Cortese— y película extranjera, y Truffaut se llevó a casa el premio en esta última categoría. Recibiendo la estatuilla de manos de Yul Brynner, Truffaut les dijo a los asistentes a la ceremonia: “Este premio es de ustedes, y si ustedes están de acuerdo conmigo, se los guardaré”. Y así hizo. En mejores manos no pudo quedar.

