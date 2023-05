Aunque cuando empezó en la escultura no usaba el azul y el rojo y los colores que se fueron consolidando, en esa búsqueda un día se preguntó por qué no hacerlo. “Tenía esta idea que no era en absoluto nueva: las pinturas siempre estaban en las esculturas pintadas de la Acrópolis”.

Ana Piedad Jaramillo, amiga de la pareja y quien los recibió varias veces de visita en el Museo de Antioquia, recuerda que era muy disciplinada. Todos los días trabajaba. Ella en su estudio, el maestro en el de él, porque cada uno tenía su forma de trabajar y su espacio. Se respetaban mutuamente.

“Fernando me ha ayudado mucho, porque en nuestros 36 años que llevamos juntos con alguna frecuencia me he perdido. Uno se pierde probando esto o aquello y se confunde, y él siempre me pone en el camino de lo que es bueno para mí. Y lo mejor es que siempre me ha hecho sentir a su nivel. Hablamos de arte todo el tiempo, los dos y lo hacemos con una atención profunda, y luego a la hora de la comida hablamos de esto y yo hablo de su trabajo, de la exposición. Y mira mi trabajo con profunda atención”, contó en la conversación de 2012, cuando llevaban 36 años de casados.

También recuerda Ana Piedad que era muy buena conversadora, muy animada, le gustaba hacer cosas. Ella fue, dice, el gran amor de Botero sin duda. Su cómplice, su compañera, su esposa. Alguien que unió a la familia, que era muy sencilla, cálida y pendiente de los demás. “Tenía ese gran amor por Botero”.

También le gustaba Medellín. Decía que el lugar de Colombia que más amaba era esta ciudad. Incluso sentía que el maestro le había contagiado eso de sentirse paisa. “Me ha hecho una gran impresión porque cuando nos conocimos hace 36 años aprendí una cosa increíble: cómo es de importante tener un amor así por su país”.

Por estos días puede ver una de sus obras, el collage La raíz y la noche, en el Museo de Antioquia, en la sala por los 90 años del artista.

Sophia Vari llevaba tres años luchando contra el cáncer. Se fue el gran amor del maestro Botero. Se fue una gran artista que supo desde niña que el arte sería su mejor manera de decir.