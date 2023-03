El profesor y columnista Fernando Ávila , autor de múltiples libros sobre el uso del español, traza una cronología de la tilde más debatida del idioma. En 1952 las normas de la ortografía establecieron —sin polémicas— que la tilde del “sólo” era innecesaria salvo cuando se prestara a confusión. “La gente siguió marcando la tilde de sólo cuando es adverbio (‘sólo’, equivalente a solamente) y no en el adjetivo (‘solo’, equivalente a estar en soledad o no acompañado)”. Pero también siguió “pecando por exceso” al ponerla cuando era adjetivo, sin hacer la distinción.

Sin embargo, la recomendación es “ no tildarlo ni siquiera en esos casos y resolver la ambigüedad de otra manera ”, por ejemplo usando el “solamente”.

La Real Academia Española lleva diciéndolo —al menos concretamente— desde 2010: cuando la palabra “solo” funciona como adjetivo (relativo a estar en soledad o sin compañía) no se tilda, pero si se trata del adverbio reemplazable por “únicamente” o “solamente” puede tildarse solo si existe riesgo de ambigüedad.

En 1999, la academia volvió a decir lo mismo, otra vez sin escándalo, pero “de manera contundente”: en el remoto caso de que se preste a confusión, se puede marcar la tilde en el adverbio.

En 2010 se concluyó que incluso en caso de confusión se podía prescindir de la tilde, dejándolo a consideración individual. La interpretación que se le dio en su momento fue que cada quien podía hacer prácticamente lo que quisiera; por lo que el pasado jueves, 13 años después, hubo una rectificación: marcar la tilde es un error, pero se exime del error si el caso se presta a confusión y se justifica.

Podría decirse que esa puerta abierta, la posibilidad de poner la tilde o no (de decir que hacerlo es un error pero que no lo es si se presta a confusión o ambigüedad) fue lo que hizo que se desatara, ahora sí, el escándalo. Y una pregunta urgente: ¿en qué caso hay confusión?

La ambigüedad se da exactamente en el masculino singular, explica Ávila. Por ejemplo: la frase “Pedro trabaja solo los martes” puede significar que Pedro no tiene compañía en el trabajo los martes o que únicamente trabaja ese día. Tal confusión puede sortearse reemplazando la palabra por “solamente” o incluyendo la tilde. En el femenino singular la confusión no sería posible: “Marta trabaja solo los martes” o “Marta trabaja sola los martes”: no habría que marcarla para hacer la distinción. Lo mismo en el plural, del mismo ejemplo: “Ellos trabajan solos los martes” o “ellos trabajan solo los martes”.