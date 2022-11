—Nunca había caído en cuenta de la palabra, porque la palabra común que utilizamos corrientemente es indispensable, pero él me dijo que todos somos dispensables, y yo quedé, yo no sé ese señor a quién le oyó esa palabra, por qué la conocía, pero cuando me dijo eso fue como “wow”, esto es una verdad terrible, esto es lo más serio y esto lo tengo que saber y meter dentro de mí para tenerlo presente todo el tiempo.

—Él leyó un cuento que publiqué en 1981 en una revista que se llamaba Luciérnagas , leyó ese cuento, se llama Abandono , es muy malo. Incluso no lo tengo, no está en mis carpetas ni siquiera, no lo tengo en word. Seguramente me dijo algo que no recuerdo, algo así como muy bien, pero él sabía que yo escribía. También conocía un par de poemas, que tampoco he publicado ni voy a publicar. Uno de esos le gustó y me lo dijo, pero hasta ahí. Él sí sabía que yo escribía porque teníamos unos amigos comunes, sobre todo un amigo en común al cuál yo sí le mostraba cosas y él le contó.

—Sí, un poco entender que sí, que eso tenía valor y ese era mi camino. Lo que pasa es que yo llevaba una vida un poco vertiginosa entre el trabajo, muchas cosas a las que me metía, organizar festivales, trabajar en publicidad que es muy asfixiante, que me exigía mucho tiempo, y estando tan atareado, la vida me llevaba, más que yo llevarla. Lo que escribía estaba ahí en suspenso, yo decía, “un día de estos me dedico”. Hasta que llegó ese premio.

—En la novela hay una reflexión sobre la familia, que tiene que ver con que la familia es importantísima y es el núcleo y es la célula de la sociedad y todas esas cosas que se dicen, y también el lugar de los afectos y de alguna manera es una seguridad, pero la familia también construye sobre los individuos unas expectativas que son las de los padres sobre los hijos, y se vuelven una carga para quien es expectado, para aquella persona de la cual se espera qué. Son una carga difícil de llevar y cuando uno de pronto rompe y sale, independientemente del momento en que lo haga, se libera de esas expectativas y entiende que uno puede gobernar su vida solo, sin que nadie espere nada de ella. De pronto es una manera de decir ya no esperen de mí nada, yo voy a ver. Eso es muy liberador. Irse de la casa es liberador, creo yo, para todos. Yo hago una reflexión ahí, a veces las parejas, en algunas ocasiones cuando se separan, esto casi nadie se atreve a decirlo, se sienten libres, casi que salen ganando ambos, y eso nadie lo dice porque existe el estereotipo de que vivir en pareja es lo que hay que hacer, de que eso está bien sin saber qué se está viviendo en la pareja, porque si están juntos están bien, pero hay muchísimas parejas que están juntas y no están bien. O está bien uno, o están a medias los dos, y no son capaces de separarse por los hijos o por las expectativas que generamos o porque es decir fracasamos. Esas cosas hay que pensarlas y asumirlas.

—Ella era una mujer muy gozosa, y muy dada a vivir a la alegría, y ella me dijo eso, no sé con qué intención. Es una frase de abuela que puede volverse un lugar común si se repite mucho, pero esa oración es muy poderosa, no te repitas son dos palabras y ahí hay una postura vital. Es hacer consciencia de que hay una sola vida, la repetición es negarse a otras cosas, es decir, cuando uno termina de trabajar 25 años como cajero de un banco, uno dejó de vivir 25 años, con que hubiera sido cajero de un banco un mes, usted ya sabe qué es eso. Detrás de esas dos palabras hay una consciencia del tiempo profunda. No te repitas es que el tiempo vale y solo tienes uno, y debes tratar de aprovecharlo. Comprendí temprano esas dos palabras, pensé mucho en lo que implicaban, todo lo que querían decir.

—Y muchos aprendizajes, por ejemplo no iban al colegio, pero leían mucho. A usted lo formaron los libros

—Esa es una gratitud inmensa con Yolanda González (su madrastra) y Estanislao Zuleta, eso sí nos brindaron, la literatura en todas sus formas, además de una manera muy bella. Ellos eran muy buenos lectores, tenían muy buen gusto literario y nos leían en voz alta, y cuando uno escucha leer bien buena literatura, nada lo forma a uno más. Eso lo tengo claro, es una gratitud que no tengo con qué pagar.

—En Lo que no fue dicho construye a los personajes en su humanidad, no se guarda las contradicciones ni las tristezas, ni lo malo ni lo bueno. Su papá es el gran filósofo para muchos, pero en la novela es el ser humano, el papá. Igual pasa con su madre

—La literatura tiene ese propósito, de indagar, no juzgar, no mirar desde ningún prejuicio a nadie y tampoco ahorrarse nada. Muchos de los prejuicios son pereza. Una de las cosas que hace la literatura es tratar de mirar de una manera intensa, compleja y profunda y no ahorrarse los matices de los seres, tratar de comprenderlos íntegramente, no tomar ningún tipo de partido ni mirar a nadie a partir de ningún prejuicio, sino tratar de saber, de preguntarse por esa diversidad y por esa maraña de cosas que es cada ser, y trata de ver ahí lo que sea luminoso y también lo oscuro y no ahorrarse la angustia de pensarlo o la intensidad de esa aproximación a ellos, que puede ser angustiosa o placentera. Nosotros siempre tendemos a hacer juicios muy rápidos sobre los seres humanos, y eso termina haciéndonos muy superficiales en nuestras relaciones y en lo que tenemos adentro sobre los seres humanos. Yo por eso me metí a trabajar en las cárceles, porque esa gente está proscrita, señalada, condenada, y hay ahí una gente talentosísima, amorosísima, hay gente de una solidaridad inmensa, pero no, hay una mirada unilateral impuesta sobre ellos. El periodismo, si lo miras bien, casi que hace un juicio moral sobre todo el mundo, todo el tiempo estamos calificando, diciendo bueno o malo o una persona que ha construido toda una vida, por ejemplo, y lo voy a decir de una forma muy trivial: Gerard Piqué le es infiel a Shakira y ese señor ya no importa que haya sido campeón del mundo, no importa que haya ganado todas las copas, no importa que haya estado 20 años corriendo como un loco y entregado a ese equipo, no importa nada... No importa que sea un buen padre, un buen hermano, un buen hijo, sino que ese señor se acabó. Lo acaba un periodista en una frase. Toda esa vida, todo lo que ese señor es, un periodista lo acaba en cinco palabras. Pero no solo un periodista, sino millones de personas lo acaban, lo sacan de su corazón, contra eso es que lucha la literatura, contra ese tipo de facilismos. Me refiero a él porque estamos en el mundial, pero podría coger un tema como Polanski o como tantas personas que hemos enterrado y condenado y pisoteado porque ya no son nada por prejuicios morales. Hay una frase de Nietzsche que me impresiona muchísimo y que tiene que ver con la esencia de lo que es el ser humano desde el punto de vista de la moral: él dice que un ser humano que mata a una cucaracha es un héroe y un ser humano que mata a una mariposa es un criminal.

Lo que no fue dicho se terminó en 2021 y ganó el premio este año. Fue finalista con otros cuatro libros, Asedio animal, de Vanessa Londoño; Absolutamente todo, de Rubén Orozco; Camas gemelas, de Paola Caballero Daza, y Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Aunque el cuento le gusta mucho y la poesía también, José está terminando una nueva novela que publicará cuando esté lista, posiblemente el próximo año. La tenía abandonada, es más vieja que Lo que no fue dicho, pero que no creía en ella. Esta novela sobre su vida le ha ayudado a creer y ahí está, ya casi.

P. 159. Final del capítulo. Solo su corazón conoce las diminutas sílabas de lo que no dice, los duros enigmas con que teje su silencio. Sobre la banca, en la tarde, cuéntame, cuéntanos, así solo quieras hablar del vuelo de los pájaros, háblanos de ese que fuiste hace años. Ese que permite a tu soledad ser lo que temes, háblanos de lo que amaste, de lo que perdiste. Tú, el caminante de las últimas cumbres, cuenta conmigo, aunque no me cuentes nada.