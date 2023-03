Entre las semillas, ya crecidas, la poeta galardonada con el Premio Cervantes 2019 se acuerda del rusco, una planta que, al menos hasta cuando se hizo esta entrevista, no había vuelto a ver en la vida. “Era una hoja durita, ovalada, muy simple, pero tenía la peculiaridad de que en la mitad de la hoja había una florcita que salía de ella. Cada hoja tenía una florcita diminuta que era blanca y negra. Nunca la he vuelto a ver. Era de esas cosas que traía mi tía”, cuenta Vitale.

Ida, la tía, fue secretaria del jardín botánico de la capital uruguaya. Parte de la leyenda familiar construida en torno a su figura tiene que ver con que murió joven y soltera, pero no como una planta que no floreció, sino como una que dejó esparcidas muchas semillas en el corazón lector de su sobrina tocaya.

La obra de Vitale produce la extrañeza de una hoja sobre la que nace una flor. Ha escrito poesía, crítica, ensayo y textos misceláneos. Ha escrito sobre plantas y animales y traducido decenas de obras. Entre sus libros recientes destacan la antología Poesía reunida (2018) y el poemario Tiempo sin claves (2021). “Cada cosa tiene su rareza, hasta esta palmera”, dice señalando unas hojas verdes en un jardín del primer piso del Santa Clara. Añade un comentario en voz baja sobre los anillos del tronco. “Estas son panzoncitas. Después todo se acomoda”. Vitale tiene casi cien anillos que cumplirá en noviembre de 2023.

Usted ha contado que en sexto año de escuela le dictaron un poema de Gabriela Mistral que no entendió, y eso la impulsó a seguir leyendo. ¿Qué significa hoy esa experiencia que la acercó a la poesía y la lectura?

“Era un poema muy simple. Lo complicado era su sintaxis, en medio de la sintaxis muy clara de Gabriela. Quizá me faltaba un año o dos de lectura, de madurar o leer más poesía. Pero supongo que significa que en cualquier momento, en cualquier época de la vida de alguien, de repente hay un poema que abre la puerta. No sé si por entenderlo o por no entenderlo, o simplemente porque si no lo entiende vuelve a ver por qué no, y cuándo sí lo entenderá. En mi país, ahora, hay menos diarios. El internet y la televisión eliminan la necesidad del diario, pero recuerdo que de chica había un diario de la tarde, varios de la mañana y algunos de la noche. Había uno que siempre sacaba algo literario, un poema o un cuento. Eso ha desaparecido del periodismo. Entonces, en determinado momento, la poesía como objeto de curiosidad al menos estaba a la mano. La vida se ha complicado y la poesía ha quedado un poco relegada”.

¿De qué manera el ‘no entender’ y el deseo de descifrar un poema ha influido en su escritura?

“No es que eso sea exclusivo de la poesía. En realidad, leo mucha más prosa que poesía, así que me estoy saboteando el campo [risas]. Pero, claro, la poesía llega por un camino, la novela y el cuento por otro. Un poema es breve, rápido de leer, pero queda, queda lo que queda de música en la poesía. Eso reemplaza al argumento, la frase brillante, lo que está en la prosa. Pero no creo que haya un lector exclusivo de poesía, como sí es probable que los haya de prosa. La poesía está un poco más relegada, porque, no sé, parece que implica más trabajo leerla”.

Además de la suya, en Latinoamérica resuenan otras voces de poetas uruguayas como Delmira Agustini, Juana de Ibarbourou, Idea Vilariño, entre otras. ¿A qué cree que se debe el surgimiento de tantas autoras importantes en su país?

“Quizá a la cultura general del país. Uruguay ganó la batalla de la escuela obligatoria... Lo que no quiere decir que leer y escribir te lleven directamente a leer poesía. Pero quizá eso explica el hecho de que haya escritores importantes. Delmira, que es más formal que las otras, tiene otros modos de llamar al lector, por su muerte muy joven y toda la historia que la rodea. Junto a ella hubo una poeta que vivió mucho, quizá menos brillante que Delmira, pero que tiene también mucho peso para mí: María Eugenia Ferreira. Ha sido un poco tapada por su hermano, Carlos Ferreira, que es “el filósofo” uruguayo, no porque haya creado una escuela ni nada, sino que divulgó de buena manera la filosofía. Su hermana era, diría yo, un poco adelantada respecto a Delmira en cuanto que hacía una poesía más libre, más de pensamiento. Se la olvida un poco porque, claro, la figura de Delmira marcha con todo. Sara de Ibáñez, por ejemplo, que fue una poeta intermedia, escribió una poesía formal, muy rica, muy inteligente, y es un nombre que también se olvida. Está [Esther] de Cáseres, mujer católica, religiosa pero muy libre, sin nada de lo que sugiere la religión aplicada a la literatura. Eran muy buenas escritoras, las dos profesoras, muy importantes en su momento. Y hay muchas. He estado mucho tiempo fuera de mi país, conozco poco de lo que se hace, pero hay más”.

¿Qué recuerdo guarda de la Generación del 45? ¿Se siente cercana a los demás autores que la conformaron?

“Esto de las generaciones es una terminología para el lector, para el no lector, para el distraído. Engloba las cosas dentro de un marco, pero creo que en la cultura importan las diferencias, más que los parecidos. Un lugar en el que todos escribieran igual sería muy aburrido. La Generación del 45 o cualquiera tiene sus grandes nombres, Onetti es uno. Y también tiene la elasticidad de los límites: Onetti es mucho mayor, y hay gente que es menor. Es un marco artificial y útil”.