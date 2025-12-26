La huella de Estados Alterados: cuando el rock paisa encendió sus sintetizadores

El termómetro en Los Ángeles marca diez grados, una temperatura inusualmente baja que parece un guiño climático al frío industrial de la música que están grabando. Es finales de 2017. Dentro del estudio, Fernando Sierra, conocido por todos como “Elvis”, y Ricardo Restrepo, “Ricky”, hacen una pausa en las sesiones de Lumisphera, su sexto álbum de estudio. Comparten un café, el humo del grano colombiano se mezcla con el aire acondicionado de California, y entonces suena el teléfono de Ricky.
—Hi. Who’s speaking?
—Ricardo Restrepo.
—Ricky, from Estados Alterados?
—Yes, that’s me.
Al otro lado de la línea no hay un promotor local buscando un favor, ni un fan persistente. Es Tim “Gooch” Lougee, el hombre que mueve los hilos de la maquinaria logística de Depeche Mode. La propuesta es corta, seca y directa, como un latigazo de caja de ritmos: quieren que la banda de Medellín abra su show en Bogotá el 16 de marzo de 2018.
Para Elvis y Ricky, aquello no fue una simple invitación de trabajo; fue una absolución. El reconocimiento definitivo de que tres décadas de cables enredados, secuencias programadas a mano y una resistencia heroica al clima tropical —donde el rock siempre se entendió mejor con guitarras sucias que con osciladores— habían valido la pena. Iban a compartir el aire con los arquitectos de su propia educación sentimental. Aquella tarde, el frío de Los Ángeles desapareció bajo el fogonazo de una emoción que los devolvió, de golpe, a su adolescencia en Antioquia.
El mito del baterista de Death Metal
Todo gran incendio comienza con una chispa improbable. La de Estados Alterados se encendió en una noche cerrada de 1987, en un bar llamado New York New York, a media cuadra del parque de Envigado. Eran años de una Medellín que se desangraba en las noticias, pero que en sus sótanos buscaba refugio. Mientras la mayoría de los jóvenes se entregaban al nihilismo del punk o al ruido extremo del metal, tres adolescentes —Carlos Uribe (“Mana”), Elvis y Gabriel Lopera (“Tato”)— buscaban una revelación en los sonidos gélidos y calculados de Kraftwerk.