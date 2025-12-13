La lista Generación 2025: los libros entrañables que dejó el año

En diciembre, con la cercanía del nuevo año, casi todo el mundo se ejercita en los balances. A veces, al mirar entre las luces de los alumbrados el año que termina se tiene la sensación de que el tiempo es elástico. Es decir, cuando uno ajusta la caja consigo mismo percibe la prisa del reloj y, vaya paradoja, su lentitud. Tal vez por eso los medios culturales publicamos listas de lo mejor, de lo más leído, comprado y comentado de cada año. Esa acumulación de datos ofrece la certeza de que el año se fue, pero sigue en nosotros, de una manera extraña. Sigue presente en los libros leídos, en las pelis vistas, en los discos que en su momento hicieron repeat en la mente y en el alma.
¿Cómo hacer una lista de los libros recomendables de 2025? Hay dos caminos: el de las ventas o el de los amigos. Comencemos con el primero. Desde hace un lustro, las obras de autoayuda o de estoicismo soft están en el podio del listado de los más vendidos en el país. Dicha información ofrece pistas para los estudiosos de los consumos culturales y de las tendencias en la opinión pública. Pero no resulta tan útil para los lectores que quieren ponerse al día con las lecturas en las vacaciones de diciembre y enero. Con esto en mente, pasemos al segundo. Bien vista, la lectura es una conversación entre los universos de los lectores y de los escritores. Si coincidimos en esto, no tendremos problema en aceptar que recomendar un libro es uno de los actos de la amistad. En este punto resulta obvio cuál fue el camino escogido para hacer esta lista.
A la gente le interesa leer aquello que le recuerda quien cree ser. Le pedimos a diferentes actores del mundo de la cultura que nos hablaran de los libros de 2025 que les dejaron mejor sabor de boca. Muy pronto caímos en la cuenta de la arbitrariedad de pensar que los libros son del año en que salieron al mercado y no de aquel en que llegaron a nuestras manos o estuvieron en la mesita de noche. En consecuencia, respetamos la inclusión de obras de años anteriores que por alguna razón tuvieron presencia en este.
En estas recomendaciones hay de todo. Pase, antójese, lea lo que quiera y recomiéndele a sus amigos y familiares los libros que le han dado claves para entender el mundo y a sí mismo.