Luis7Lunes celebra 10 años de carrera con un concierto lleno de invitados

Luis7Lunes cumple 10 años de carrera y celebra por partida doble, pues coinciden dos aniversarios: una década de su primer disco, Ruidos en Hamelin (2015), y cinco años de su tercer disco, Audio Descriptivo (2020).

La fiesta será el próximo miércoles en el Teatro Pablo Tobón Uribe, con un concierto sin precedentes para la carrera de Luis7Lunes.

Será un evento especial que reunirá a casi todos los artistas que colaboraron con él en esos discos, una generación dorada del rap local, que hace rato no se ve junta en tarima. A propósito del concierto, GENERACIÓN habló con Luis.

¿Qué nos puede decir del concierto?

“Es un evento muy especial porque celebro 10 años de carrera y ya de por sí celebrar 10 años haciendo música independiente es un logro muy importante, pero también es muy especial por cómo quisimos hacerlo, en un teatro, en un formato 360, es decir que vamos a hacer uso de todo lo que se nos aparezca: escenografía, actores, luces y múltiples invitados, es un montaje completo.

Durante estos años muchos amigos han ido llegando al proyecto, directores de cine, escenógrafos, ingenieros de sonido y todos querían aportar, entonces no lo podíamos hacer en el formato clásico de rap, necesitábamos un espacio especial y yo creo que el Pablo Tobón es uno de los teatros más bonitos que tenemos”.

Celebra el aniversario de dos discos Ruidos en Hamelin y Audio Descriptivo...

“Si, fue un poco casualidad, uno no escoge cumplir dos aniversarios juntos, entonces vamos a tocar los dos álbumes en su totalidad. Pero lo especial de esos dos discos es que hay muchas diferencias desde la música, las portadas, los invitados, aunque son básicamente lo mismo, yo juntándome con la gente que conozco y que hace rap, pedirles beats, colaboraciones, ir a su casa, grabar. Es una dinámica que se repite a pesar del tiempo. El concierto también es especial por eso, porque la mayoría de los participantes de esos álbumes van a estar en el show”.

¿Cómo se siente de volver a esas canciones?

“Hay canciones que escribí a los 16, 17 años, cuando estaba saliendo del colegio. Ese primer disco, Ruidos en Hamelin es una transición entre lo que en esa época se hacía, que eran las maquetas, que cogíamos beats que nos gustaran de internet y los usábamos de forma libre, a un formato más profesional, con beats propios, con portada, videos...

¿Qué beatmakers le acompañan en ese primer disco?

“Está Sison Beats, Granuja, Zof Ziro, Crudo Means Raw”.

¿Cómo recuerda esa época cuando lanzó Ruidos en Hamelin?

“Yo jugué básquet toda la vida, entonces a mí la competencia... o sea, cuando me encuentro a alguien mejor que yo no siento que eso me haga pequeño. Una de las cosas que encontré en ese momento fue Rap Nativo de No Rules Clan, cuando yo escuché eso por primera vez pensé, estos manes rapean mucho más que yo, tengo que acortar esa distancia, tengo que entrenar más, tengo que escribir más y juntarme con esta gente porque aquí está pasando algo brutal. Haber visto lo que hicieron ellos, Gordo Sarkasmus, de alguna manera estar junto a ellos en ese momento a mí me hizo mucho mejor”.

Este concierto es una manera de volver a esa época del rap...

“Si, hay una cosa que yo traté de que quedara bien balanceada en este concierto, y es que es un teatro, pero no es una obra de teatro. No me van a ver hacer cosas extrañas, distintas a las que sé hacer bien, que es rapear y hacer un buen show de rap, pero sí vamos a hacer uso total de todo lo que se puede hacer en un teatro. Desde España viene Franco Carter a hacer un show de él solo, entonces el escenario va a ser muy dinámico y va a cambiar a lo largo del concierto para tres formatos distintos, es como si vieran tres conciertos en la misma noche.

Además, la lista de invitados es súper larga, están incluidos Sison Beats, Kario One y Anyone (No Rules Clan), Vic Deal, Maco, Kid Sánchez, viene desde Bogotá N. Hardem, va a estar Mañas y hay una sorpresa más, un invitado que falta por anunciar, pero ese me lo guardo hasta el día del concierto”.