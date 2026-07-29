Hablar de rap es hablar de política, mas no de partidos

Qué si el rap es político, que si es de izquierda o de derecha, esa es la discusión que está prendida en redes sociales hace un par de semanas. Al parecer todo empezó con unos comentarios que hizo Crudo Means Raw días antes de las votaciones presidenciales de hace un mes. Primero compartió un video rarísimo, publicado en redes por la revista Semana. “Un misionero católico que está en África le hizo llegar al candidato presidencial Abelardo de la Espriella este video que compartió a través de redes sociales”, dice el mensaje que acompaña la publicación.
Es raro, porque no se sabe quién es el misionero, pero en el video se ve a unos jóvenes africanos cantando y bailando al ritmo de unos canticos en apoyo al candidato, entonados por lo que pareciera ser una barra de fútbol de Argentina.
Ante las críticas, Crudo se fue a su cuenta de X y compartió un mensaje que decía: “Que lloren los Comunistas de caviar”.
Para muchos seguidores, su actitud fue decepcionante porque sus posturas políticas se contradicen con la música que hace. Miles dejaron de seguirlo en redes, otros salieron a respaldarlo, y entre unos y otros se prendió la discusión.
Pero el debate es anterior a eso y trasciende a Colombia. Se ha dado por años en Estados Unidos —la cuna de la cultura Hip Hop, de la que el rap es apenas una parte, la más popular—, en España, en Puerto Rico, en muchas partes, es una discusión inherente a la cultura.
“El hip hop revela una distancia, no tanto geográfica como racial, social y cultural, entre distintas zonas de la ciudad (...) Es una música que habla de y para la comunidad en la que ha surgido. Su carácter profundamente indentitario te excluye, pero también te define. Sin hablar de ti, te explica con claridad y por omisión qué no eres ni serás. El rap te sitúa fuera de juego, te obliga a observar desde la barrera. Por eso, lo único que cabe es asumir que existe esa distancia: reconocerla y respetarla”, escribió el periodista español Nando Cruz en el prólogo de Ilustres Raperos. El rap explicado a los blancos, de David Foster Wallace y Mark Costello.
La discusión empieza ahí, es el principio. Los términos dependen de cada lugar. El hip hop es un fenómeno universal, pero debe leerse siempre en términos locales, porque se desarrolla a partir del contexto en el que arraiga.