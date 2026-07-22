De entregar domicilios a la cima de la poesía: un “rappi” chino de 56 años gana el prestigioso Premio Lu Xun

En los descansos entre entrega y entrega, sobre el manubrio de su moto o parado en los pasillos de unidades residenciales, Wang Jibing sacaba pedazos de papel, colillas de factura, para escribir. A sus 56 años, este repartidor de comida chino acaba de ser reconocido con el Premio Literario Lu Xun, uno de los galardones más prestigiosos y de mayor tradición en la literatura de China.

El galardón, bautizado en honor al considerado padre de la literatura china moderna, distingue a su obra Vuelo rasante, una colección de poemas publicada en 2024. Para construirla, Wang no solo acudió a su propia rutina en las calles, sino que realizó entrevistas y encuestas a cerca de 200 de sus compañeros de oficio sobre las dificultades, prisas y tensiones cotidianas de la economía del delivery.

Una vida de trabajo pesado

La historia de Wang refleja la transición de millones de trabajadores migrantes rurales en China. Nació en 1969 en el seno de una familia humilde en la provincia de Jiangsu. En 1988 debió abandonar la secundaria por problemas económicos y, desde los 19 años, emprendió un periplo por trabajos pesados: fue obrero de construcción, dragador de arena, recolector de reciclaje y vendedor ambulante.

Hacia 2019 comenzó a trabajar como repartidor de comida a domicilio. Sin embargo, en medio de las jornadas extenuantes, nunca abandonó su pasión por la lectura ni la escritura, hábitos que mantuvo vivos compartiendo versos en redes sociales.

Su salto a la luz pública ocurrió en 2022, cuando se viralizó un poema escrito tras un episodio vivido en 2019: un cliente ingresó mal su dirección y Wang pasó horas buscando el lugar sin poder concretar el pedido. La frustración convertida en versos resonó con miles de usuarios y abrió paso a su primer libro en 2023. Antes del Lu Xun, ya acumulaba reconocimientos menores, como un premio internacional de micropoesía y el título de poeta del año en su región natal.

A pesar de los reflectores de los medios locales e internacionales, Wang mantiene los pies en la tierra. En declaraciones al medio estatal Global Times, confesó la tensión previa al fallo y la presión que ha sentido por la súbita atención mediática. Sin embargo, dejó claro que no planea colgar el chaleco de repartidor.

Wang proyecta seguir en las entregas hasta los 60 años, argumentando que le gusta el ambiente de las calles y el dinamismo físico del trabajo. “El premio nunca cambiará quién soy”, afirmó con contundencia. Aunque la organización del Lu Xun no divulga el monto exacto de la recompensa económica, ediciones anteriores han otorgado unos 100.000 yuanes (alrededor de 14.800 dólares).

La irrupción de la literatura obrera en China

El fenómeno de Wang Jibing no es aislado. En los últimos años, la literatura china ha visto emerger voces potentes provenientes del trabajo manual y la clase obrera urbana.

Un antecedente destacado es Hu Anyan, un exmensajero cuyas memorias sobre el reparto de paquetes en Pekín se convirtieron en un bestseller en 2023 y fueron traducidas al inglés. De igual forma, en 2017 la trabajadora migrante Fan Yusu se volvió un fenómeno viral tras publicar un ensayo autobiográfico sobre sus luchas personales, un éxito tan abrumador que debió aislarse temporalmente del asedio periodístico.

Con Vuelo rasante, la poesía de la calle vuelve a tomar la palabra en China, demostrando que entre el tráfico y el reloj del algoritmo también hay espacio para la creación artística.