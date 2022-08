Por Nicolás Naranjo Boza

Quien aspira a crear una novela debe guiarse por un principio: ¿cómo hacer algo nuevo y a la vez comprensible, que llegue a quien pasa por la obra y le haga fácil captarla para conmoverlo? Pero sobre todo, lograr hacerle experimentar aquello que tiene ante sus ojos y se rehúsa a ver. O sea, no volver a hacer lo mismo, traer mediante la obra aspectos de la vida para dejarlos ahí en toda su crudeza y en toda su verdad. Gústennos o no. Es el caso de esta novela.

La novela revela, poco a poco, cómo las protagonistas, Elena y Noemi, llevadas por la adversidad más desamparada y acuciante, refrenan sentimientos e ideas hasta poderles dar cabida como se debe. Uno sigue la larga espera para desembocar de manera sorprendente en la ansiada revelación, inclusive si no se está preparado para ella. Porque se plasma cómo todo se ha trastocado: la niñez hecha para gozar y prepararse para la madurez ya no tiene cabida y, con apenas los elementos prematuros del desarrollo truncado, debe enfrentar la demencia de adultos llevada a extremos insoportables para cualquiera.

La autora, conocedora del arquetipo jungiano (un pilar de la cultura del siglo XX), trata el derrumbamiento del respeto por la vida y la dignidad humana. Nos brinda escenas de la psique desgarradoras hasta la médula. En la obra de Jung los instintos tienen cabida, no son tenidos como algo para ocultar y algo “malo” sino precisamente es necesario incorporarlos, ampliar la tan traída racionalidad...

En la línea de Jung, se ocupa de la necesidad social de que existan sibilas y del desdoblamiento necesario para enunciar lo duro de nombrar o del papel determinante del sueño como revelador de realidades internas... La “guardiana de los muertos”, es un personaje nodal en la novela: es humano pero a la vez encarnación de cualidades legendarias y míticas al modo griego de la era trágica del pensamiento. Esta mujer permanece en donde han tenido lugar los horribles acontecimientos y da las claves necesarias para lograr la iniciación de Elena, a su corta edad, en realidades complejas causadas por aquellos espíritus torcidos quienes buscan acabar con lo más sagrado: la comunidad humana, el compartir diario, la solidaridad.

Esos segadores de la vida implantan el terror y la barbarie con cortas miras donde apenas caben sus propias bajas pasiones en sus formas humanas animales, y siembran la podredumbre. Los llamados “mochacabezas” de la obra se apoderan a la brava del bien común pasando por encima de toda humanidad —poniendo en práctica la base de la guerra que nuestro país revive y revive desde hace más de 200 años—.

La niña debe reconocerlo y empezar desde ahí a reconstruir, volver a relacionarse con lazos sociales saludables, entrando en los tejidos que unen a una comunidad. Cueste lo que cueste. En la patria de la pequeña, como en la nuestra, parece que aún no frena ese deseo de quitar la tierra a otros (preocupante como es esa sobrevivencia de prácticas feudales medievales en pleno siglo XXI).

La autora nos pone frente a contenidos semejantes a los de la tragedia griega y a los despeñaderos del alma abiertos en muchos casos por la mitología greco-latina. Por ejemplo las Erinias y Prometeo aparecen con su denominación clásica pero no al modo erudito y distante donde serían parte de un barniz culto insustancial. Todo cae en su lugar cuando el ritual se activa, cuando, como lectores entendemos que la zambra se baila en torno nuestro y no es posible escapar del torbellino. Se es otro bailarín más en la danza de la existencia en sus múltiples dimensiones que dejan sin piso, que no permiten sopesar nada ni escudarse. Vivimos en ámbitos de Dionisos... (y este dios no tiene esa pobre significación de “Dios del vino”, sino de quien trae las vivencias súbitas del poder de la naturaleza, en carne propia, y a las cuales ni el alcohol ni otros estimulantes soslayarían ni aminorarían...).

No olvidemos que en Grecia el teatro no era, como lo es ahora, otra actividad de esparcimiento sino una transformación vital. Al teatro se iba a ser alterado de raíz, a ser cambiado para siempre, a limpiarse de preconcepciones mediante un acercamiento a las fuerzas cósmicas, a volverse sabio aún si esa sabiduría entrañaba acabar con lo dado por supuesto, y despojaba de lo innecesario. No se salía de una obra el mismo, ya no se estaba seguro en sus principios o en sus creencias.

En su primer libro, Nietzsche muestra que en el teatro clásico Apolo, el claro y el justo, quien respalda el principio de individuación, ha recibido los embates del desestabilizador Dionisos con su fuerza terrígena, y debe recuperar el piso perdido creando, artísticamente, tragedias. Y la novelista usa esta misma aproximación.

La novela se instaura oponiéndose a esta idea: “No quiero ver la realidad”. ¡Cuántos de nuestros dislates como nación vienen de esta idea vuelta premisa, es un punto de partida de grupos humanos quienes no desean enfrentar el país en el que viven y más bien acomodan a su antojo y en beneficio propio las cosas terribles que acaecen. Aquello que estremecería los cimientos de una nación más culta, más organizada, más interesada en el bienestar general, aquí se entenebrece para que no se vea. Y se paga el precio por preferir la “ceguera cómplice” a vérselas con los enigmas, problemas y dolores planteados por la vida.

Mientras el cielo esté vacío, quita los velos precisamente porque no plasma al modo del común de los periodistas (buscando figurar en letra de molde y escribiendo para que les paguen) o como los académicos que “no conocen su lugar”, sino con arte sin sanciones ni premios, liberando fuerzas estancadas, siendo medicina para aquella tendencia enfermiza del alma a enquistarse.

En el caso de nuestra realidad colombiana, el no tener sensibilidad ante los dolores de otras vidas se instaura a ultranza en el flujo de la vida con el ánimo de dominar económicamente. Sólo se busca confort para quien acumula a costa de la gran mayoría de desposeídos. Son meros juegos de plusvalía, utilitarismo y la rentabilidad vueltos la única aspiración por los insensibles.