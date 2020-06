Recursos Imagenes

Genero: Colombian Jazz-Pop

Ubicación: Manizales

Soy Andrea Alzate Corredor, soy una colombiana, nacida en Manizales, Caldas donde crecí escuchando bambucos y pasillos. Mi proyecto musical es Andrealzate: una experimento de sonidos basados en estos géneros que son mis raíces, y los acompaño por estilos que he venido aprendiendo en mi carrera, como el jazz, el rock, el funk y el R&B.Hasta ahora me he concentrado más en el bambuco y tengo creaciones a las que me gusta llamar “bamburock”. Estoy estudiando en Berklee College of Music, desarrollando mi proyecto musical llamado Colombian Jazz-Pop, en el que he tratando de implementar aún más jazz y tocar con músicos de diferentes países.