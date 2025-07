¿Seguirá Alejandro Restrepo al frente del DIM después de perder la final? Así se mueve el mercado de pases del Medellín para el Clausura

Una vez terminó el partido, el grupo abandonó el campo y se fue directo al camerino. No estuvo presente, siquiera, en la premiación donde también les dan medallas a los subcampeones. Tenían tristeza por la derrota y algo de pena por “dañar la fiesta”, como manifestó minutos después Léider Berrío en rueda de prensa.

Lo hizo solo. Esta vez no hubo la nostalgia que tuvieron las declaraciones de Alfredo Arias en 2023, tras perder con Junior. Por el contrario, consecuente con su carácter firme, Restrepo dio la cara y habló de manera clara, siendo autocrítico con el nivel que mostraron sus dirigidos.

“Estamos igual que la hinchada: con mucho dolor. Esta derrota duele muchísimo. Sin embargo, decidí dar la cara como líder del equipo a nuestra afición que se portó maravilloso. Durante el partido, se sintió una energía especial en todo momento, pero no estuvimos concentrados en los detalles. Adentro el grupo está destruido. Queríamos devolverle el cariño a la gente en esta campaña donde reconocieron nuestra forma de jugar”, agregó el timonel.

Aseguró que el equipo no hizo cosas importantes como el dominio del balón, la presión alta, o la intensidad en el ataque, como lo mostró durante el semestre, sino que por el contrario, al darle la pelota a Santa Fe permitió que ellos se crecieran. Por eso, Medellín no pudo sostener la ventaja que le dio el gol tempranero del argentino Francisco Fydriszewski.

El DIM hizo una buena campaña. Solo perdió cinco partidos (cuatro en el Todos Contra Todos y la final de vuelta), y recibió 17 anotaciones en 28 encuentros: terminó con la valla menos vencida del campeonato. Pero no logró el título. Eso fue consecuencia de la desconcentración de varios futbolistas durante la final. Daniel Londoño, que tuvo un semestre impecable, no estuvo fuerte en defensa como otras veces. Baldomero Perlaza, quien con el tiempo se ganó la titularidad, no fue preciso en el medio campo y, muchas veces, en lugar de ir hacia adelante cuando tuvo la posesión del balón, retrocedió.

Francisco Chaverra y Léider Berrío, quienes siempre, con algún ápice de “magia” hacían algo diferente para destrabar partidos, tampoco lucieron. El cordobés, que llegó este año al Poderoso, fue quien decidió, por iniciativa propia, acompañar al entrenador del DIM.