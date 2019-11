Jaime Garzón. Muy conocido por su personaje cómico, Heriberto de la Calle. Detrás de un personaje cotidiano como un lustrabotas, satíricamente sacado “de la Calle”, se escondían su origen humilde para disfrazar un interés desmedido en la sociología nacional, y la sagacidad necesaria para disfrazar de humor temas álgidos de la política nacional.

No hubo personaje público que no desfilara sus zapatos en su banquillo. No hubo personaje que fuera capaz de evitar la incomodidad de sus preguntas. En apariencia simples, pero de mucho fondo ideológico y cultural.

Ese Jaime Garzón, fue el mismo que fue capaz de pararse en frente de los estudiantes de la Universidad Nacional – Sede Bogotá, a darles un discurso de bienvenida. El video se encuentra en YouTube, tiene más de un millón de reproducciones y se titula: Jaime Garzón en la Universidad Nacional – 1996. Treinta y tres minutos que vale la pena ver. Bienvenidos a alternar las columnas de opinión con los videos de YouTube.

Lo interesante de su discurso a la luz del escenario de protestas de este 21 de noviembre son dos cosas:

La primera y en el minuto 1 del video. Frente a la turba de “primíparos”, Jaime Garzón se atreve a proponer “unas mínimas reglas de juego” para entenderse, como él mismo lo puso. Anticipando un desenlace caótico, pide que quien quiera decir algo, esté dispuesto a levantar la mano, pedir la palabra y salir al frente a decirlo. Le parecía cobarde estar al otro lado del micrófono, chiflar y gritar, camuflado en multitudes interrumpiendo. Allá, sin decir nada que pudiera ser mejor a lo que él proponía decir. Claramente la multitud desconcertada, aceptó en un incómodo silencio la condición. Había un entendimiento y reconocimiento común en sus palabras. De este punto, vale la pena resaltar que “el que se opone, propone”. Y que hay maneras correctas para hacerlo.

La segunda, en el minuto 17:30 del video. Después de describir la mezcla cultural y el desconocimiento cultural del origen de los estudiantes, Jaime Garzón demuestra que la violencia en las protestas aparece porque no sabemos quiénes somos. Una afirmación dolorosa. En ese desconocimiento del origen familiar y cultural de cada quien, aparece la “patanería” como lo califica, “(...) y eso desboca en que como no sabemos quiénes somos, somos intolerantes”. Advierte que la conducta que se ha seguido desde la educación en Colombia, es a crear espacios de intolerancia, en lugar de crear espacios de unidad.

Sin tener más espacio para recomendar el video en cuestión, esta columna busca cuestionar la actitud a tomar el 21 de noviembre. Ante el estrés, los mitos, el populismo y el desgaste que la antesala al evento ha generado, vale la pena tomarse un minuto para pensar qué operación matemática se quiere ser ese día. Un signo. El de suma, resta, multiplicación o división. En la sociedad que usted hoy vive.

El comportamiento en masa ayuda a hacer anónimo el comportamiento. A desprenderse de la identidad para adoptar un comportamiento colectivo que no necesariamente refleja el personal. Salir a marchar o no, es decisión de cada quien. La forma como se hace la protesta, también lo es. Se puede decir protestar de forma violenta enmascarado en una turba de gente; o por el contrario, protestar con argumentos e ideas constructivas que terminen sumando o multiplicando los resultados positivos. No restando o dividiendo para destruir.

Nota. Para cerrar, recomiendo el minuto 33. “Una pedrera es una cosa que uno no se puede perder, además si uno va y mira, le van a gritar: compañero mirón, no se haga el $%&vón”. Eso sí, advierte, “no vayan a poner el pecho, hay unos profesionales aquí que toda la vida se han dedicado a eso”.