2020: cuando lo normal se hizo mortal

El 2020 ha sido un año terrible para Bonnie Soria. Su padre y su madre murieron trágica y súbitamente por el coronavirus. “Recibí una llamada del hospital y me dijeron: ‘El corazón de tu mamá se detuvo, no hay nada que podamos hacer'”, me contó entre sollozos.

“Ni siquiera había pasado una hora, recibo otra llamada y la enfermera me dice: ‘Vamos a poner a tu papá en un respirador’”.

Seis miembros de la familia de Bonnie en Texas han muerto por el coronavirus y ya no hay más lágrimas que repartir....