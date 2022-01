En este inicio de año, analistas y medios de comunicación se aventuran con predicciones y listas de los temas más relevantes para el mundo. Asuntos como el ómicron, las cadenas de abastecimiento globales o las reformas necesarias contra el calentamiento global ocupan la atención. En Colombia también podemos hacer listas de prioridades y predicciones de 2022; sin embargo, no hay ninguna más importante que la defensa de la democracia y sus instituciones en este año que comienza.

Hablar sobre la defensa de la democracia puede sonar a un lugar común, pues es frecuente que políticos y candidatos repitan esta frase como un mantra. No obstante, es necesario revisar esta idea y explicar por qué es tan importante para el futuro de la sociedad.

En primer lugar, es necesario decir que la idea de la democracia está en riesgo y, así, los diversos acuerdos a los que hemos llegado en el país. La falta de confianza por parte de una porción significativa de los ciudadanos en las instituciones del Estado y en diferentes líderes nacionales se ha convertido en una oportunidad perfecta para que viejos estilos e intereses, disfrazados con nuevos nombres y ropajes, se camuflen ante la sed de cambio.

Adicionalmente, es necesario comprender que la sociedad contemporánea colombiana tiene nuevas prioridades y preocupaciones, además de la búsqueda de otras formas y estilos, como lo demuestra la Encuesta Mundial de Valores de 2020 realizada por Comfama e Invamer.

Ante lo anterior, es bueno revisar el caso de Medellín como un ejemplo del oportunismo que, atendiendo la necesidad de renovación, bajo ficticios visos de transformación se ha presentado como una alternativa. Esta falsedad no solo ha resultado en una mala administración, sino en un activismo desbordado dedicado a la controversia, la división de la sociedad y la destrucción. El panorama de Medellín en los dos últimos años debe servir a la reflexión nacional sobre estilos de liderazgos deseables y también cuáles deben ser evitados.

Conviene entender que el debate actual no se reduce, insisto, en la conveniente dicotomía entre derechas o izquierdas, mas sí en quiénes respetan y se acogen al modelo democrático y quiénes buscan socavarlo. Esta es la verdadera elección y el asunto frente al cual debemos examinar con consciencia crítica a las personas que buscan ocupar un asiento en los espacios de decisión nacional.

Ben Rhodes, asesor del presidente Obama, escribió recientemente en su cuenta de Twitter: “La democracia y el cambio climático son dos retos existenciales frente a los cuales no nos podemos dar el lujo de equivocarnos”. Entregar nuestra confianza y el poder a quienes pregonan el cambio, la renovación y las soluciones fáciles a los problemas más complejos es una receta fallida. Ante lo anterior señala el filósofo político Daniel Innerarity: “La principal amenaza de la democracia no es la violencia ni la corrupción o la ineficacia, sino la simplicidad”. No hace falta mirar a otros países de nuestro continente para atestiguarlo, casos como el de la actual administración de Medellín es un ejemplo de esto. Afortunadamente, las instituciones vigentes proporcionan alternativas para revocar estos modelos. Cuidemos a la democracia de las soluciones expeditas presentadas por los propagandistas del cambio fácil ante complejidades que merecen ser examinadas con serenidad, prudencia y trabajo conjunto